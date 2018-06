Les couleurs de l’Algérie au Silo

En amont de sa programmation au Festival d’Avignon, le collectif le Point Zéro et le théâtre du Silo, à Montoire , présentent « Les Oranges », une pièce d’ Aziz Chouaki , sur une mise en scène d’ Hakim Djaziri.

Un temps fort pour le Silo et la compagnie Jacques Auxenel-Annie Chaplin, lesquels reviennent sur la scène de Montoire avec « Les Oranges » en attendant d’autres moments de grâce en Avignon. Pas de hasard si la compagnie se pose à nouveau sur les scènes nationale et régionale. Sans compromis dans ses choix et avec une programmation de haut vol, elle a accueilli nombre de spectacles de belle facture : «Adieu Monsieur Haffmann», Molière 2018 de l’auteur francophone vivant pour Jean-Philippe Daguerre, proposé au Silo en juin 2016. Mais aussi Laurent Terzieff et son complice Claude Aufaure, peu de temps avant la disparition de Terzieff. C’est toujours au Silo que Christophe Alêveque a fait escale plusieurs fois pour roder son spectacle avant sa tournée et tout récemment Isabelle de Botton, nommée également aux Molières 2018 y incarnait «La Parisienne d’Alexandrie»..

Une vision poignante de l’histoire coloniale

En juin, «Les Oranges», la pièce d’Aziz Chouaki, viendra enrichir l’affiche du thêatre. Sa trame: par une journée de beau soleil, face à la mer, un homme raconte l’histoire de l’Algérie depuis 1830, date à laquelle un Français a tiré la première balle qui s’est logée dans une orange. Cet homme aux multiples visages a extrait cette balle du fruit en faisant un serment : «Je jure d’enterrer à jamais cette balle le jour où tous les gens de cette terre s’aimeront comme s’aiment les oranges.» Il a traversé les décennies, toujours dans l’espoir de voir ce pays en paix pour enfin enterrer cette balle à jamais. Il y a souvent cru, mais tout recommence, inlassablement… Pour Hakim Djarizi, acteur et metteur en scène des «Oranges»: «Mon histoire est viscéralement liée à l’Algérie, mon pays natal, celui dans lequel j’ai grandi jusqu’à mes 13 ans. L’Algérie que je garde intacte dans mon cœur, qui m’inspire et me montre le chemin, est celle du partage et de la communion. L’autre Algérie, que mes parents ont dû quitter, est celle des larmes, de la douleur, de la haine, de la folie meurtrière et du sang. Vingt-deux ans plus tard, après l’exil puis l’effort d’intégration, je me sens appartenir pleinement à deux cultures, en apparence opposées mais finalement pas si éloignées, l’histoire de ces deux pays étant fortement liée.»

Une autre vision, poignante, d’un pan de l’histoire coloniale. A voir absolument.

Le Silo, 30 av. du Dr. Jeulain. Les 6, 8 et 9 juin à 20h30, le 10 juin à 16 heures.

Tarifs : 18 euros, 13 euros pour les demandeurs d’emploi, les scolaires, les groupes (à partir de 10 personnes).

Petite restauration après spectacle : 6 euros (réservation souhaitée).

Réservation : 02 54 85 15 16 ou theatrelesilo@aliceadsl.fr

Jean-Michel Véry