Les événements de l’Echalier

Dorphé aux enfers, Orléans 69 Vendredi 29 mars à 20h30 La Grange de St-Agil, par le Théâtre de L’imprévu. Texte : Luc Tartar – Mise en scène : Eric Sénat. Avec : Tristan Cottin, Laura Segré, Nicolas Senty et Claire Vidoni

Selon une rumeur apparue en avril/mai 1969, les salons d’essayage de six magasins d’habillement dans le centre d’Orléans – tous tenus par des Juifs – auraient été en fait des pièges pour jeunes femmes. Droguées par injections, elles auraient été happées par une trappe située sous la cabine d’essayage et évacuées ensuite via des souterrains jusqu’à un sous-marin dans la Loire pour être livrées à la traite des Blanches.

De nos jours les «fake news» encombrent les réseaux sociaux et gangrènent l’espace du débat. Comment mettre en perspective et relier ces évènements orléanais à toutes ces rumeurs contemporaines et comment expliquer que la raison n’ait pas de prise sur l’irrationnel ?

Durée : 1h30 – Tout public dès 13 ans – Plein tarif 12€ / réduit 6€ (enfants, étudiants, chômeurs)

Smashed 2 Jeudi 4 avril à 20h30 Le Minotaure – Vendôme, par la Cie Gandini Juggling / Grande-Bretagne

Escapade au Minotaure de Vendôme – Départ en car à 19h45 devant le Collège Alphonse Karr – Mondoubleau

Inspiré par le travail de la grande chorégraphe Pina Bausch, Smashed2 emprunte des éléments de sa chorégraphie gestuelle et les combine avec des cascades de jonglerie, en solo et en groupe…

Durée 1h – Tout public dès 8 ans – Tarifs (transport + entrée) : adultes 16 € / -20 ans 11 €. Spectacle programmé par L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette.