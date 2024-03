Les Journées Européennes des Métiers d’Art

Depuis quelques années, elles sont devenues, un rendez-vous incontournable au printemps.

Que ce soit sur un même lieu où certains artisans se regroupent comme à La chapelle Saint-Jacques à Vendôme, à Saint-Agil à l’Echalier ou encore à Boursay, d’autres acteurs des métiers d’art choisissent d’ouvrir directement leur atelier à la visite comme à Trôo.

Cette 18ᵉ édition sur la thématique « Sur le bout des doigts » invitera les enfants comme les familles à découvrir, toucher, sentir, ressentir les métiers d’art. Comme on apprend à lire en suivant les mots d’une page grâce à son index, on maîtrise quelque chose sur le bout des doigts lorsqu’on le fait facilement, parfaitement, sans avoir besoin de réfléchir. Ainsi, le bout du doigt devient synonyme de connaissance et de haute technicité comme pour ces artisans d’art, ces professionnels qui préservent quotidiennement notre patrimoine culturel matériel inestimable, transmis pour certains de générations en générations.

Des artisans exposeront le week-end des 6 et 7 avril et raconteront le temps de la discussion l’amour de leur métier et révéleront autour de la matière et du geste leur savoir-faire aux mains novices, mais néanmoins curieuses des visiteurs.

Chapelle Saint-Jacques, Vendôme (les 6 et 7 avril / 11h-18h)

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’association « Loir, Arts et Métiers d’Art » (LAMA) réunit treize artisans locaux sur un même lieu patrimonial, la chapelle Saint-Jacques, pour découvrir plus facilement, en une seule visite, ces métiers aux diversités créatives et aux savoir-faire ancestraux.

Laissez-vous tenter et guider par la découverte, le respect de la tradition, mais également avec un regard contemporain alliant le classicisme et la modernité. Une exposition également sur les 500 ans de la naissance de Pierre de Ronsard, concoctée par la communauté d’agglomération Territoires Vendômois et une conférence de Valérie Martel, guide conférencière spécialiste de Ronsard.

Les artistes présents à la chapelle Saint-Jacques

Oceanos cuir et cuir podo, la tannerie de cuir de poisson du Loir-et-Cher et les créations de produits finis – bracelets – recyclage meubles, lampes, beaucoup de possibilité en les retravaillant avec du cuir de poisson. www.moncuirdepoisson.com – et aussi expo à Oucques, restaurant O’en couleur !

L’atelier Mahmoud Khayri sculpte la pierre-savon, matériau aux multiples couleurs. Ses créations abstraites ou figuratives expriment des formes humaines, animales ou minérales animées par la sensibilité mixée de ses origines égyptiennes et de son pays d’adoption français 06 08 53 48 17 atelier.m.khayri@gmail.com

Ekaterina Chepak ceramiste Sculptrice depuis 10 ans avec une grande expérience sur différents matériaux : l’argile, le bois, le plâtre, le verre, le plastique, le papier, le béton. À sa propre collection de ceramique.

L’atelier Doucet’mergence présente ses sculptures végétales auxquelles la subtilité des jeux d’ombre et de lumière donne vie et transparence. Le fil de fer brut s’harmonise parfaitement aux perles de verre offrant poésie et légèreté. Tél. 06 15 30 64 43, doucetmergence@orange.fr, retrouvez les créations sur Google : doucetmergence.

L’atelier de l’Envol propose des créations végétales composées de branches de charme stabilisées, ornées d’oiseaux blancs, noirs, or. C’est auprès d’une source lumineuse quand l’ombre dessine les contours des créations poétiques que la nature de l’œuvre prend toute sa dimension. Pièce unique.

Anne Jacomo, restauratrice de tableaux depuis 20 ans, diplomée du Palazzo Spinelli. Florence. Restauration de tableaux anciens et contemporains aux Roches l’Evêque.

L’atelier l’aiguille courbe propose la réfection de sièges de style et moderne, la confection de rideaux, voilages, coussinage sur-mesure. Venez redonner vie à vos sièges, lors des cours et de stage en tapisserie d’ameublement! Un espace est dédié aux tissus, il y en a pour tous les goût..

Bellaventure propose des créations originales en feutre de laine de mouton. objets poétiques, ludiques ou objets deco, ils sont conçus et réalisés artisanalement, en circuit court, dans le Loir-et-Cher.

Carazzo, sculptures céramiques animalières.

La petite fabrique de papier, démonstration de fabrication de papier artisanal en fibre de lin et de chanvre. présentation de différents papiers faits à la main : papier de thé, cacao, papier recyclé… objets en papier de plantes (ortie, iris, prêle, fanes de carotte) tel : 06 28 07 11 42.

De fil en patine, peintre sur mobilier. création de panneaux décoratifs et de consoles. valorisation de petits meubles anciens. 5, rue de Vendôme à La Ville aux Clercs. 06 16 29 17 40. defilenpatine@orange.fr.

L’âme de feu, céramiste, autodidacte, j’explore les terres et cherche à écouter et comprendre ce qu’elles me proposent. la forme, la couleur, la texture, la manière de prendre feu tout cela génère un objet. un objet unique, un objet beau si possible, un objet qui parle à l’esprit ou à l’Âme. sylv5.geo@yahoo.com.

Atelier de reliure Béatrice Saillard, l’atelier réalise des travaux de reliure et de dorure, classiques ou plus originaux ainsi que des articles de papeterie

Perche vendômois, Boursay, St Agil

Sous l’égide de l’association Pays du Perche en Loir-et-Cher, les Journées Européennes des Métiers d’Art se dérouleront dans le Perche Vendômois à deux endroits différents, Saint-Agil et Boursay en association avec la Sellerie Percheronne et le Café-galerie de Boursay.

Mettre en valeur des sites culturels et d’artisanat ainsi que promouvoir la pratique des métiers d’art notamment auprès des jeunes reste le but premier de cette manifestation. mais « Pays du Perche en Loir et Cher » présentera également les chevaux percherons emblématiques du Perche avec leur utilité pour sensibiliser le public aux mobilités douces en proposant des hippobus de percherons et vélobus pour permettre aux visiteurs de parcourir les différents sites.

Les 6 et 7 avril, les artistes présents à la grange de l’Echalier

Atelier Gaubert / Saradin François, mobilier bois

Jürgen Katzengruber, styliste couturier

Les paniers de Louise, Louise Jacquet, vannerie

Secrets de sièges, Diane de Pontbriand, tapisserie

Les 6 et 7 avril, les artistes présents à la Sellerie Percheronne

Sellerie percheronne, Sylvie et Jara Buschhoff

Les 6 et 7 avril, les artistes présents le Café Galerie de Boursay

Julie Dahan, vitrailliste

Coline Duclos, peintre en décor

Les trouneries d’Erwan, bois

Tzarig, céramique

TRôO (du 2 au 7 avril)

Dans cette cité médiévale et troglodytique de Trôo, Les Journées Européennes des Métiers d’Art

se visiteront en déambulant au gré de ses chemins, rues, ruelles et escaliers à la découverte des ateliers troglodytiques de la dizaine d’artisans et artistes qui ouvrent leurs portes. L’occasion de découvrir

ou redécouvrir tout ce savoir-faire ou ces œuvres dans ce petit village de caractère.

Les artistes présents à Trôo