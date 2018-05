Les locaux font le show au 3e Volume

Les platines de Doc Bugs et les cuivres de Pierre Lambla, avec Bacongo Grand Boulevard, investiront le plateau du 3e Volume le 19 mai pour la soirée Locaux-Motives. Une mise en lumière de la scène musicale vendômoise. Interviews croisées.

Qu’est-ce qui a motivé votre participation aux Locaux-Motives?

Doc Bugs : J’ai rencontré Richard Gauvin pendant la «Fête de Noël» de Figures Libres. Pour l’occasion, la Fabrique du Docteur Faton, le collectif dont je suis membre, avait tout spécialement «relooké» le Père Noël… Le programmateur m’a rappelé ensuite pour me proposer de faire un mix aux Locaux-Motives.

Pierre Lambla : Cette soirée s’intègre dans le Festival Charivari. Un temps d’agitation pour le jazz qui s’était déjà tenu à Montoire, en 2015. L’idée de le reprendre était plus que tentante. Avec en bonus une invitation faite à des artistes de Detroit de résider quelque temps sur notre territoire vendômois. Le tout décliné sous la forme d’un atelier de fabrication de «cyber» instruments par Onyx Ashanti, un artiste américain, suivi d’une tournée du trio Bacongo Grand Boulevard avec des musiciens de jazz issus de trois continents.

Entre le tricotage mélodique jazzy de Pierre Lambla et de Bacongo versus les platines électro de Doc Bugs, il y a un gouffre ?

Doc Bugs : Je ne sais pas s’il y a un gouffre, mais on peut toujours faire des ponts pour traverser… Ce qu’il y a de bien dans le mix, c’est justement de mélanger ce que tu veux…

Pierre Lambla : Certainement pas, quoique je ne connaisse pas la musique de Doc Bugs. Mais la musique n’est que ce qu’elle est. Protéiforme à l’infini, c’est bien le lien culturel qui s’établit entre des artistes différents du territoire et le public qui priment. Sous la houlette de structures comme Figures Libres, qui n’ont pas froid aux yeux et font le travail de terrain.

C’est quoi votre playlist du moment ?

Doc Bugs : Elle est très variée car je suis à l’affût de morceaux pour la soirée du 19 mai… J’oscille entre vieilleries kitch et sons plus actuels pour tout fusionner. Disons du rock steady balkanique joué dans une usine par des punk irlandais amateurs de kora.

Pierre Lambla : Je n’écoute pas de playlists. Plutôt des albums, des œuvres classiques, du jazz, de l’électro, de tout… ou alors je grappille sur YouTube. Mon unique playlist est toute récente… une coupe à travers de la musique électroacoustique, concrète et électrique, pour une intervention dans un collège.

Soirée Locaux-Motives (la scène vendômoise) :

le samedi 19 mai, à 20h30,

au 3e Volume du Minotaure.

Au programme :

Pearlie Spencer, Bacongo Grand Boulevard,

Killian Schellenberg, Dr Bugs (mix).

Toutes les dates : www.figureslibres.org

Jean-Michel Véry