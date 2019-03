« Les Maudits Français » en concert

Le concert d’ouverture de Musikenfête à Montoire aura lieu dimanche 10 mars, à 17 heures. Il sera consacré aux chants et musiques traditionnels de Louisiane et d’Irlande, par un quatuor orléanais bien connu en Région Centre et au-delà, « Les Maudits Français ».

Des six recoins de l’hexagone aux quatre coins de la planète, les « Maudits Français » ont parcouru les mers et les océans, les montagnes et les vallées, les veillées et les cabarets pour vous rapporter une pleine cargaison de chansons françaises.

Un concert avec « Maudits Français » c’est une invitation au voyage entre Louisiane, Québec, France, Bretagne, Irlande et plus si affinités ! C’est aussi et surtout une expérience interactive, une invitation à chanter des refrains connus et moins connus et à «swinguer la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois» dans une ambiance festive et conviviale digne d’une veillée québécoise ou d’un pub irlandais. A répondre, à boire ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary Richard ou Renaud, usant et abusant à dessein du répertoire franco-français, à coup sûr ces « Maudits Français » vont vous faire chanter !

Entrée : 10 € ; enfants 7 €. Réservation conseillée au 02 54 85 28 95.

Dimanche 10 mars, 17h, Musikenfête, Montoire, quartier Marescot.

Le Petit Vendômois