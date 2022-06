“Les Métamorphoses” en tournée en Vendômois

Nous fêtons en cette année 2022 le retour de l’Académie Lyrique, fête de l’opéra baroque avec Agrippina, placé sous l’égide de l’Orchestre Les Métamorphoses, et des pédagogues qui encadreront une vingtaine de jeunes artistes, chanteurs et chefs d’orchestre.

Au fil de ces concerts, on retrouvera comme toujours et avec le même bonheur, des lieux qui nous sont chers. Les églises de Lavardin, Saint-Jacques-des-Guérets, Morée, Vendôme et Blois se révéleront des écrins précieux qui magnifieront les formations orchestrales et chambristes formées par Les Métamorphoses.

Des oeuvres majeures et incontournables seront jouées cette année : Boccherini et Mozart (que l’on retrouve dans trois concerts), des motets de Boismortier, Lemaire, Collasse & Lully, également l’opéra Agrippina de Haendel donné lors des prestigieux concerts de clôture de l’Académie Lyrique sur le campus de Monceau Assurances.

Dimanche 10 juillet :

Musique Baroque – Les Métamorphoses

– Église Saint-Genest de Lavardin

Visite guidée : 15h

Concert : 15h30

– Église Saint-Jacques-des-Guérets

Visité guidée : 17h

Concert : 17h30

Orchestre Les Métamorphoses.

Giancarlo de Lorenzo, direction.

Orchestre Les Métamorphoses

Amaury du Closel, direction.

Église Notre Dame des Hautes Forets

Orchestre Les Métamorphoses

Amaury du Closel, direction

Abbaye de la Trinité, cour du Cloître

Programme :

ORCHESTRE

LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)

Symphonie G.519 en do mineur Op.41

Symphonie G.490 en ré majeur

Symphonie G 500 en ré majeur

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Une petite musique de nuit, Sérénade n°13, K 525 en en sol majeur

MUSIQUE BAROQUE

JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER

Motets à voix seule mêlés de symphonies, oeuvre vingt-trois (extraits)

L’Été, cantate à voix seule et basse continue

LOUIS LEMAIRE

Motets à une et deux voix, avec symphonie & sans symphonie (extraits)

L’Été, cantate françoise à voix seule avec dessus et basse continue

PASCAL COLLASSE & LOUIS LULLY (L’AÎNÉ)

Le Ballet des Saisons, extraits de la deuxième entrée arrangés pour voix seule, un dessus et basse continue