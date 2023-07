Les petits Marabout “Salades complètes”

Si vous avez envie de fraîcheur gustative cet été, je vous conseille ce petit guide des éditions Marabout proposant une centaine de recettes de salades complètes et savoureuses. Outre son petit prix, ce livre est très attractif grâce à une mise en page à la fois claire et visuelle : page de gauche, liste et photographies des ingrédients, en regard de la recette décrite en trois ou quatre étapes, page de droite, photographie du plat vu du dessus, sur fond blanc. Un graphisme à la fois sobre et stylisé qui met bien en valeur des recettes appétissantes et simples à réaliser ! Carottes râpées aux noisettes ou aux pois chiches, salade lentilles corail-fêta-courgettes, taboulé oriental, salade haricot-poulet-mangue, vous trouverez des salades pour tous les goûts. Des basiques, des végétariennes ou des véganes, des salades à la volaille, aux crustacés, ou encore des sucrées salées. Coup de cœur incontestable pour la salade kiwi et concombre, avec ses brins de menthe et de basilic, une merveille rafraîchissante pour les papilles !

Salades complètes, collection Les Petits Marabout, paru en 2023 aux éditions Marabout, 4,95 €.