Après six années à avoir promené leur grande méduse bleue, et leurs têtes d’animaux empaillés dans les quatre coins de France et de Navarre, arrive la fin du conte.

«Les Princesses» vont tranquillement passer de la page «spectacle en tournée» de leur site internet à la page «archive».

«Alors, c’est vrai, dit comme ça, cela peut paraître triste et dommage… On ne peut pas dire que cette décision ait été facile à prendre… On a mûrement réfléchi, discuté, et toute l’équipe est sur la même longueur d’onde. Du bonheur plein le coeur et des projets plein la tête. Mais, on le sait, les belles histoires ont toujours une fin…

Alors on n’a pas attendu cette fin pour vivre heureux et on compte bien la célébrer de manière royale plus encore que princière. Une grosse envie de fête ça, autour de deux dernières représentations du spectacle, à la maison, avec plein de monde où tout a commencé. Ce sera à Saint-Agil, le fiel du Cheptel Aleikoum !»

Ce sera l’été, il fera beau et le spectacle se jouera pour la première fois à la belle étoile. On y fera la fête comme on aime tant le faire.