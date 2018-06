Les Puces de la Chartre livrent leurs trésors

Depuis 16 ans, le premier dimanche de juillet, il règne une ambiance de fête à La Chartre sur le Loir, où l’on voit arriver des chineurs et amateurs d’art de toute la région.

L’exposition Puces antiquités artistes s’est imposée comme le rendez-vous incontournable de la brocante et de la décoration. Au pied et à la fraîcheur du coteau, 80 exposants installent leurs stands pour offrir aux chineurs une marchandise hétéroclite, répondant aux tendances actuelles : une lampe sixties posée sur une table en bois naturelle, un établi ancien qui se la joue console chic, une céramique des années 50 qui côtoie une table art déco à proximité d’un tabouret de peintre. Ici, on côtoie aussi bien du petit mobilier que de la verrerie de table, de grosses bonbonnes en verre soufflé dont l’effet déco sera garanti, des bibelots de toutes sortes, des livres, des disques 33 tours et bien sûr de la faïence, du linge ancien et autres trésors vintage.

Pas de hasard si les visiteurs n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour participer à l’événement.

Annie Galipot invitée d’honneur

Avec ses nombreuses terrasses et commerces, à La Chartre-sur-le-Loir, on cultive l’art de vivre depuis des lustres. Le charme reconnu de ce village regroupe onze antiquaires, brocanteurs à l’année. Et les métiers d’art sont à l’honneur dans ce village où les artistes peintres, restaurateurs d’art, créateurs, sculpteurs et parfois écrivains s’invitent à la fête.

Au cœur de cette exposition, il y a toujours ces relookeurs à la touche féminine, ces détourneurs d’objets remplis de charme et de vécu. A la fois broc et artiste, ils rajeunissent un meuble d’une touche de blanc ou de couleurs, jonglent avec des patines pour apporter une touche déco à votre intérieur. Comme chaque année, l’expo présente un invité d’honneur. Pour cette édition, ce sera une artiste peintre sarthoise, Annie Galipot. Ses tableaux ont sillonné le monde, de New York à Saint-Pétersbourg, de Paris à Pékin.

Alors rendez vous le dimanche 1er juillet dans notre village. Un village où les magazines de déco, mais aussi France 2, ont posé leurs objectifs et caméras à plusieurs reprises ces derniers mois.

Les Puces de la Chartre, de 9h à 18h, place et rue Saint-Nicolas.

Entrée gratuite.

Plus d’infos : Organisation ABAP au 06 78 87 61 61.

Le Petit Vendômois