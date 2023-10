«Les racines libertaires de l’écologie politique»

Si vous pensez qu’anarchie est synonyme de chaos, lisez ce livre ! Bien loin de ce cliché réducteur, l’anarchie prône «l’ordre sans le pouvoir». Les cinq penseurs présentés dans cet ouvrage, qu’ils se revendiquent clairement de l’anarchie ou qu’ils s’en inspirent, qu’ils soient athées ou chrétiens, ont pour point commun d’avoir uni défense de la liberté et défense de la nature et apparaissent ainsi comme des précurseurs de l’écologie politique.

L’ouvrage de Patrick Chastenet accorde une large part aux travaux de l’historien, sociologue et théologien protestant Jacques Ellul et de l’enseignant Bernard Charbonneau. Les chapitres consacrés au prêtre et philosophe Ivan Illich, au géographe Élisée Reclus et au philosophe Murray Bookchin offrent d’intéressants portraits de ces penseurs parfois oubliés ou méconnus.

Si chacun a sa propre vision de l’homme et du monde, ils ont en commun le rejet de toute forme de domination et de hiérarchie, la remise en question du culte du progrès et de la technique, la critique du consumérisme et du productivisme, et croient en la création de petits groupes locaux autogérés. Une introduction pertinente à des pensées toujours d’actualité, qui pourraient nous aider à imaginer une société à la fois plus juste et plus respectueuse de l’environnement.