Les Rottes remontent le temps

Du 13 au 16 juin, Territoires vendômois, la Ville et les bailleurs sociaux, avec le concours de nombreux partenaires, vous offrent une véritable remontée dans le temps. De nombreuses animations à destination de tous sont au menu de ce Printemps des Rottes, pour le bonheur des habitants, des visiteurs et des intervenants. Village associatif, courses de garçons de café, danse, chorale, concert du groupe Zografi, repas de quartier, expositions… la liste est non-exhaustive et se complète comme à l’habitude d’une ambiance conviviale et chaleureuse. A boire et à manger, à rire et à danser !

La programmation

Mercredi 13 juin, au centre culturel, 14h-18h :

Animations sportives, culturelles et jeux de kermesse.

Vendredi 15 juin :

Défilé dans le quartier. Départ à 16h à partir des écoles Louis Pasteur et Jules Ferry.

Au Centre culturel, à partir de 18h30 : lectures de contes pour enfants, repas de quartier (résa. conseillée au 02 54 89 16 63), buvette proposée par les « Bourgeons du Printemps », soirée musicale et initiation danse à 20h30

Samedi 16 juin :

Brocante de 7h à 18h (insc. auprès des « Bourgeons de Printemps au 06 13 34 81 82)

Village associatif et animations de 10h à 18h

Animations dans l’espace public :

Course de garçons de café, expos d’affiches, de photos et de vidéos sur les éditions précédents du Printemps des Rottes.

Déambulation musicale par Yorgos et Mehmet Dupont.

Sur scène à partir de 14h :

Music’ole, atelier musique des CP des écoles Jules Ferry et Louis Pasteur, de la chorale Choeurs arc-en-ciel, danse des enfants du Centre Culturel, scène ouverte « Incroyable talent », concert du groupe Zographi à 19h30 (musique traditionnelle balkanique, turque et française).

Restauration et buvette sur place toute la journée.

Tous rens. 02 54 89 16 51 / 06 85 44 96 19,

centreculturel@territoiresvendomois.fr

