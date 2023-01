«Les Têtes à claque» remontent sur scène

La troupe de théâtre d’Oucques présente à la salle des fêtes Jean Blondeau deux comédies de Jérôme Dubois :

1ère partie : «Panique chez les curistes», comédie en un acte

Qui n’a pas rêvé un jour d’aller faire une cure ? Mais voilà, l’eau thermale tant attendue par les curistes peine à couler des tuyaux ! Et qui dit plus d’eau, dit plus de curistes ! Des curistes dont fait partie Monsieur Durand, qui ayant prétexté un voyage d’affaires à sa femme, est ici pour passer une semaine en cure avec…

2e partie : «Drôle de viager», comédie en 3 actes

Eh non ! On n’a pas tous des retraites dorées ! Mettre en vente votre ferme en viager pour bénéficier d’une rente tout en restant dans votre maison, l’idée semble intéressante… Mais une rumeur plane depuis longtemps dans le village, un trésor aurait été caché dans cette maison il y a belle lurette sans jamais avoir été trouvé… Sauf qu’il y a des trésors qu’on ferait mieux de laisser à leur place, croyez-moi…

Représentations :

Samedis 21 et 28 janvier et 4 février à 20h30

Dimanches 22 et 29 janvier à 14h30

Vendredis 27 janvier et 3 février à 20h30