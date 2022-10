Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois, artiste-peintre bien connue dans le Vendômois et au-delà, est également passionnée par l’Histoire et le patrimoine de la région.

C’est tout naturellement qu’elle crée «une suite» à son livre paru en 2016 «Le Réveillon ruisseau, de Oucques à Meslay» avec ce nouvel ouvrage à paraître intitulé «L’histoire de Oucques à Meslay, au fil du Réveillon», destiné à «tous ses amis de la peinture», comme elle aime les appeler, mais aussi «à tous les autres en devenir qui aiment l’Histoire, les personnages illustres, le patrimoine d’ici et d’ailleurs…»

«Au fil des années, j’ai accumulé une documentation importante, j’ai pioché dans les archives familiales. Je suis allée aux Archives départementales, aux Archives diocésaines…» déclare-t’elle.

«Je me suis déplacée sur le terrain, en Petite Beauce, dans le Vendômois et hors du département. J’ai eu aussi le désir de faire plaisir en couleurs. Alors j’ai trié dans les cartons à dessin pour dénicher des aquarelles jamais exposées» poursuit Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois, se remémorant la difficulté de ce choix sélectif. «J’ai peint de nouvelles aquarelles, de nouveaux pastels, réalisé de nouveaux croquis… J’ai ajouté quelques dessins qui avaient déjà illustré «Le Réveillon, ruisseau de Oucques à Meslay» explique l’artiste. «J’y ai joint également un dessin et cinq peintures à l’huile d’Emlie Contrault, sociétaire des Artistes Français, peintre malheureusement oublié. Très peu de personnes connaissent ni ses oeuvres sur Oucques, ou l’artiste lui-même» déplore Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois. «Et un très beau dessin du château d’Oucques de Gervais Launay, artiste vendômois et professeur de dessins, le seul et unique témoignage de la présence de ce bâtiment. Un livre riche de descriptions, de noms, où l’on rit même à certains passages, ou d’autres plus nostalgiques tel «La madeleine de Proust Oucquoise»» conclut-elle.

C’est aussi, à sa manière, de commémorer 40 années d’expositions cette année – la première un 14 juillet 1982. Ce bel ouvrage illustré d’aquarelles, de pastels, de dessins à l’encre en noir et blanc et en couleurs, enrichi de calligraphies, de photos et de documents lui a permis de rencontrer des personnes enthousiastes, en s’intéressant aux neuf communes traversées par le Réveillon, de sa source, sur vingt kilomètres, jusqu’à Meslay où il rejoint le Loir, avec des apartés en annexe, également liés à des personnages ayant des liens dans notre région et au-delà. Un beau livre à s’offrir, à offrir, avec sa 4e de couverture où l’on découvre les vitraux de l’église de Baigneaux, de Michel Magne, d’après un triptyque d’une création de l’artiste et auteur Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois.