L’homme qui montait à la cave

Fred Barety du Nord de la France, médecin et écrivain amateur connaissait peu le Vendômois. C’est par hasard qu’il vient passer une semaine de vacances avec sa femme en 2019 chez Régine et Arnaud Bariseel-Porcher à Lunay dans un de leurs trois gîtes troglodytiques.

De ce coup de foudre immédiat entre le couple des Hauts de France et cette habitation si particulière creusée dans le tuffeau, il en sort un joli livre illustré en 2020, sorte d’ode aux troglodytes Vendômois.

Sûrement sous exploité et pourtant si présent dans notre région, l’habitat troglodytique attire les touristes curieux, une façon originale de découvrir la région. Ce fut le cas de Fred Barety, un heureux hasard qui débouche sur un livre où se mêlent légendes et contes. «Ce livre a été quasiment écrit sur place lors de notre premier séjour pendant l’été 2019. J’avais lu quelques livres sur ces habitations mais je me suis appuyé sur les longues discussions que j’ai pu avoir avec nos charmants hôtes» explique l’auteur. La parole échangée avec ces deux Vendômois passionnés de cet habitat particulier, leurs connaissances sur la rénovation des troglodytes ont amené Fred Barety à écrire ce joli ouvrage au format à l’italienne avec sa charnière en spirale. Marel, une amie artiste de l’écrivain et à la tête de la maison d’édition associative «En Délié(es)» d’où est sorti «L’homme qui montait à la cave» s’est chargée des illustrations en s’inspirant de ce qu’elle a ressenti en lisant le texte. Une interprétation des écrits en somme sous forme d’aquarelles. Fred Barety, poète et romancier (5 romans à son actif) a su transmettre ses émotions dans ce lieu «où lorsque l’on y pénètre on se sent serein et apaisé» comme il aime le souligner.

«L’homme qui montait à la cave» –

Edition : En Délié(es) /

disponible sur commande à la maison d’édition associative :

www.endeliees.com / Prix 15€

Alexandre Fleury