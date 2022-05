«Bergères guerrières»

Une bande-dessinée jeunesse

Depuis le départ à la guerre de tous les hommes du village, dix ans auparavant, les femmes se sont organisées pour survivre avec les enfants, les invalides et les vieillards. Elles ont créé l’ordre des Bergères Guerrières, qui défendent les troupeaux et les habitants. A présent, la jeune et intrépide Molly a enfin l’âge de devenir une apprentie et commence avec enthousiasme à participer aux entraînements avec son bouc de combat Barbe Noire, ses amies et le petit paysan Liam, qui rêverait d’intégrer la troupe. Mais bientôt, de sombres événements frappent le village, qui vont pousser Molly et ses amis à partir à la recherche des hommes jamais revenus, et soulever ainsi de nombreux secrets.

Avec cette bande dessinée en quatre tomes, fantastique, mystère et humour sont au rendez-vous, portés par un dessin dynamique et tout en rondeur. Les personnages attachants nous embarquent pour une aventure palpitante !

Dès 8 ans

Camille Coursault

Camille Coursault