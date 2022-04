«Le patrimoine : histoires de transmission»

Pour marquer l’anniversaire de ses 25 ans, la Fondation du patrimoine a publié aux éditions de La Martinière l’ouvrage «Le patrimoine : histoires de transmission».

Guy Sallavuard nous plonge dans l’histoire de 25 sites surprenants et met en valeur la passion et l’engagement des 25 personnalités qui ont permis la préservation et parfois la création de ces chefs-d’œuvre, un temps en péril. De la Cathédrale Dol de Bretagne à fort Cigogne au Glénan, de la synagogue de Thann à l’atelier de Rosa Bonheur, en passant par l’abbaye de Lerins, les jardins du Rayol ou encore le canal du Midi… sous la plume experte de l’auteur, et l’œil averti des photographes Guillaume de Laubier et Thomas Jorion, ces lieux, plus ou moins connus, se dévoilent et déploient toute leur beauté, comme leur fragilité.

Cet ouvrage nous permet de poser un autre regard sur le patrimoine de proximité, celui qui nous entoure au quotidien. En plaçant l’humain au cœur des textes et des images, il nous prouve également l’importance de l’implication de chacun, parce que ces trésors sont un bien commun et qu’ils racontent l’histoire de France.

«Le Patrimoine : histoires de transmission» –

240 x 285 mm, 160 pages.

Editions de La Martinière, – Prix 25€ – ISBN : 9782732490311

Le Petit Vendômois