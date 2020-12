Souscription «Histoire de Courtanvaux»

Grâce à la solidarité concrète d’un certain nombre de ses lecteurs et amis, l’association des Editions du Cherche-Lune a pu sortir de l’ornière financière où l’avait plongée la période très difficile que nous traversons. Ainsi, Cherche-Lune a le plaisir de vous proposer en souscription l’ouvrage sur le château de Courtanvaux (situé à Bessé-sur-Braye dans la Sarthe) et sa riche histoire.

«Histoire de Courtanvaux – Un joyau entre Vendômois et Maine»

C’est au coeur d’une vallée verdoyante du département de la Sarthe, aux confins du Vendômois et du Perche, que se cache le château de Courtanvaux, un petit bijou architectural méconnu du grand public, qui est cependant un des hauts-lieux de notre patrimoine. Cette magnifique demeure édifiée à la fin du xve siècle, appartenait à de puissants personnages dont les plus éminents furent Gilles de Souvré, un proche d’Henri III et d’Henri IV, institué gouverneur du futur Louis XIII, le marquis de Louvois, ministre de Guerre de Louis XIV, et Maman Quiou, la gouvernante du roi de Rome.

Mais ce livre n’oublie pas la dimension locale, ressuscitant au fil des périodes et des événements tout un peuple d’employés du château, de modestes paysans, de notables de la ville de Bessé-sur-Braye, qui eurent des relations, tantôt souriantes, tantôt tendues, avec les châtelains de Courtanvaux. Franchissons les portes du domaine et découvrons les multiples richesses qui s’offrent au visiteur à travers son histoire et ses légendes.

L’auteur : Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire et le patrimoine, Franck Coudray, descendant du jardinier du château de Courtanvaux au service de Maman Quiou, nous dévoile dans son nouveau livre le cadre intimiste de cette grande demeure, pour le plus grand plaisir du lecteur.

Caractéristiques : 224 pages : format 23x26cm, couverture quadrichromie : 175 illustrations. Prix de vente public à partir du 1er janvier 2021 : 35€ (+7€ de frais de port)

En souscription jusqu’au 31 janvier

