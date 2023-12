«Madame» au Loup Perché

La troupe Divertimento présente pour les fêtes sa nouvelle production «Madame», une comédie signée Pascal Blondiaux, un hommage au cinéma d’Audiard.

Il est prévu une représentation uniquement pour l’instant et cette première se jouera le 15 décembre. «Cette nouvelle pièce reprend en beaucoup plus long et totalement remaniée une scénette que nous avions jouée il y a trois ans et qui avait fait beaucoup rire. A l’époque, les seules remarques entendues étaient sur sa brièveté, trop courte en somme» détaille l’auteur. Grand amateur des dialogues d’Audiard qui lui-même était inspiré d’Henri Janson, Pascal Blondiaux nous donne à rire autour de dialogues succulents. «Je regrette un peu son cinéma aujourd’hui. Les sujets actuels tournent tous pratiquement sur des sujets sociétaux avec de la fausse bienveillance. Dans cette pièce, nous essayons avec les comédiens à travers Audiard de tordre le cou à ce politiquement correct». La messe est dite mais, quelque part, nous sommes nombreux à le penser.

«Nous nous amusons bien à interpréter chacun de nos personnages» disent en cœur les quatre comédiens, Adrien Moutoir, Céline Tronco Baptista, Camille Frigault et Dylan Get aidés par Julien Duchesne, régisseur de la troupe. Tous amateurs avec la participation inattendue de Bruno Massardo qui est dans la pièce sans être présent sur scène, on s’amuse, on rigole, on rit et cela fait un bien fou en cette période de fêtes.