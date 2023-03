Manières d’être vivant

Le philosophe-pisteur Baptiste Morizot, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, nous invite à repenser notre relation aux autres espèces et à la nature. À la fois essai philosophique et enquête éthologique, cet ouvrage est pointu, mais cependant accessible grâce à la description d’expériences de terrain et à l’utilisation d’analogies. Baptiste Morizot relate notamment ses pistages de loups dans le Vercors, ses tentatives de communication par imitation du hurlement lupin ou encore la cohabitation des loups et des éleveurs dans le Var.

Convoquant la philosophie de Spinoza, il propose de dépasser la scission caractéristique des sociétés occidentales entre Nature et Culture, humains et non humains, pour réinventer une nouvelle « diplomatie interespèce » et modifier en profondeur notre rapport au vivant. Un ouvrage passionnant qui donne à réfléchir et ouvre notre horizon de pensée !