11e Fête de la Pomme

Depuis 10 ans, à Saint-Ouen, l’association Sauvegarde de la Vallée organise une fête autour de la pomme sans traitement, fruit très répandu dans les vergers audoniens et remis au goût du jour.

Il y a 33 ans, Sauvegarde de la Vallée voyait le jour avec l’objectif de préserver l’environnement et le bien-être à Saint-Ouen face au bétonnage de certains programmes immobiliers. Depuis, cette association dynamique, riche d’une centaine de membres, œuvre pour la protection de la nature en organisant plusieurs manifestations toujours dans l’idée de sauvegarde des milieux et sites naturels de la commune ainsi que des espèces animales et végétales. Ainsi, il y a 10 ans, 115 arbres fruitiers ont été replantés dans le verger conservatoire de l’association grâce notamment à Brigitte et Maurice David, membres actifs et chevilles ouvrières du projet. « Dans la vallée, jusque dans les années 1965-1970, il existait un grand nombre de vergers où poussaient d’anciennes espèces. Étant membres également de l’association des Croqueurs de Pommes, nous voulions renouer avec ce passé et en particulier avec la reine des vergers, la pomme » détaillent-ils.

Sans traitement chimique, les pommes poussent toutes avec des filets de protection pour les protéger du ver qui détruit le fruit, le carpocapse bien connu des jardiniers. « C’est une année à pomme, la récolte est plutôt foisonnante. Les visiteurs pourront les déguster nature sur place ou les emporter et faire des visites guidées du verger de 5.000m2. Nos pâtisseries, tartes et bourdons, toutes réalisées par une dizaine de bénévoles de l’association avec des ingrédients bio, seront cuites dans un four à bois sur place, avec des pommes bio, la reinette d’Anjou, achetées pour l’occasion. Un pressoir sera mis en service également pour en récolter un jus frais. Nous invitons les visiteurs à se déplacer avec leur bouteille pour le déguster. Quand on est amoureux de la pomme comme nous, il ne suffit pas de la faire pousser, il faut savoir la travailler et la cuisiner pour la déguster » s’amusent Brigitte et Maurice.

Cette fête, qui réunit chaque année un grand nombre d’amateurs, est agrémentée de stands de producteurs, toujours liés à la nature et à son respect, miel, vins, bijoux en bois, vannerie ainsi qu’un stand sur la chauve-souris, autre symbole des caves de la vallée. Une fête nature en somme, avec masque obligatoire, période oblige !

Dimanche 11 octobre (10h-18h); 11e fête de la pomme;

org. par l’ass. de la Sauvegarde de la Vallée de St Ouen.

au 31 rue Barré de St Venant, à St Ouen

(rue à droite de l’église) Parking gratuit.

Rens. 06 83 85 90 74, asv41100@gmail.com,

https://asv41100.wixsite.com

Alexandre Fleury