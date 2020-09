4e édition de la journée «Le château de Meslay fête les écrivains»

Sous les charmilles centenaires de la terrasse du château, dans ce site (classé dès 1943) exceptionnel qu’est sa terrasse, Meslay ouvre à nouveau ses portes à ses amis écrivains qui viennent rencontrer le public dans le cadre de cette nouvelle édition de sa Journée Littéraire. Plus de 20 auteurs seront présents pour échanger avec les lecteurs ou passionnés de Littérature. Malgré les contraintes liées à la Covid19, les organisateurs de cet évènement (Charles de Boisfleury, Jean-Baptiste Anginot, Patrick Tudoret et leurs épouses Claire, Marie et Katerin) ont oeuvré à son maintient pour soutenir ce secteur de l’édition mis à mal comme bien d’autres secteurs économiques par ce virus.

Un plateau bien alléchant et très diversifié nous attend, cette année encore, avec en particulier Daniel Pautrat, l’homme du Tour de France qui a si bien su nous le commenter durant des décennies (de Poulidor à Merckx, d’Anquetil à Hinault, en passant par les plus récents,…). La présence également de Goudji, orfèvre de renommée mondiale qui sait transmettre ses émotions à travers son œuvre magnifique d’inspiration byzantine et son travail de la matière.

Les invités sont d’origines très diverses comme toujours, ce qui fait la réussite de cette manifestation : des romanciers, des historiens, des essayistes, des chefs d’entreprise, des parlementaires, des hauts fonctionnaires ainsi que nos amis du château de Meslay, Eric et Agnès Walch Mension-Rigau : lui, est professeur à la Sorbonne et l’un des grands historiens du XIX° siècle ; elle, est recteur de l’académie de Reims, historienne agrégée et maître de conférences spécialisée dans l’histoire conjugale et familiale, du mariage… à l’adultère !

Une place spéciale est faite à la littérature jeunesse avec Odilon Thorel, Gertrude Dordor, et Virginie Berdal.

Des débats sont prévus dont celui autour de « l’âme russe » grâce aux talents de Goudji, de Nicolas de la Bretèche et sa connaissance de la cuisine des tsars, de Guillemette de Sairigné qui s’est intéressée à la vie étonnante fils adoptif de Gorki. Un autre débat évoquera un sujet bien d’actualité « le bien commun ou comment sauver une société déshumanisée » avec des intervenants du monde de l’entreprise, de la politique…

D’autres animations sont prévues : lecture de textes avec accompagnement musical, le traditionnel concours de dictée, une dégustation de vins, une vente de livres anciens, un salon de thé,…

Info pratiques : salon du Livre, dimanche 13 septembre, 13h-18h. Pas de restauration sur place, mais vente de café, thé et pâtisseries.

Tarifs : Entrée 4 €, incluant l’accès au salon + visite des dépendances (pressoir, pigeonnier, voitures hippomobiles et film de 15 mn sur l’histoire du château)

Supplément de 4 € pour visite guidée du château sur réservation au 02 54 89 50 42

Renseignements :

Association Culturelle des Amis du Château de Meslay,

19 allée du Château, 41100 Meslay, tel 02 54 89 50 42 /

www.chateaudemeslay.com / accueil@chateaudemeslay.com / Page facebook @chateaudemeslay /

Page instagram @chateau_de_meslay_officiel

Le Petit Vendômois