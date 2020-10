Des «Journées cubaines» repensées !

La 8ème édition des journées cubaines de Vendôme se déroulera du mardi 6 au samedi 10 octobre avec pour thème générique «Cuba au coeur de l’histoire du monde».

«Selon les conditions sanitaires et les dispositions protocolaires, nous avons dû prendre des décisions difficiles, parfois douloureuses, et repenser les conditions logistiques des diverses manifestations» regrette Jacques Burlaud, président de l’association CoopàCuba. «Ainsi, nous avons été amenés à annuler l’édition 2020 de CineCuba, une opération qui propose sur deux journées une sélection de films cubains. Dans ce contexte, afin de respecter toutes les conditions sanitaires imposées, nous avons été contraints de réduire le nombre de manifestations, tout en maintenant le haut niveau de qualité, la richesse des échanges et la convivialité de nos initiatives. Toutes les manifestations maintenues se dérouleront bien évidemment dans le cadre d’un strict respect des protocoles en vigueur» poursuit Jacques Burlaud.

Au programme :

Vendredi 9 octobre, 18h, au Centre culturel : Projection du film «José Martí, l’oeil du canari» de Fernando Perez, un grand film, inédit en France, sur l’enfance et l’adolescence de celui qui allait devenir héros de la guerre d’indépendance, apôtre et père spirituel de Cuba. Une boisson sera offerte à l’entrée. Tarif : 6 € (adhérent(e)s : 5 €)

Samedi 10 octobre :

* A 9h30, au Foyer Clemenceau : Assemblée générale.

* A 10h45, au Foyer Clemenceau : Informations et débat avec la participation des conseillers de l’Ambassade de Cuba.

* A 13h, au Foyer Clemenceau : Repas cubain (Inscriptions terminées au 4/10/20)

* A 20h30, au Centre culturel : Soirée «Cuba au coeur» : Exposé et débat, lectures et vidéos, projection de l’excellent film d’Agnès Varda «Salut les Cubains», concert de jazz par le groupe «Blue d’aspect».

Tarif : 10 € (adhérent(e)s : 8 €).

Résa. conseillée.

CONTACT : Association COOPàCUBA,

20, rue du Gripperay ,

41100 VENDÔME, Tél : 02 54 73 25 73, Courriel : coopacuba@gmail.com,

