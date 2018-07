La fête nationale en Vendômois

Demandez le programme ! Pour ce 14 juillet, entre défilés militaires, bals des pompiers et feux d’artifice, les festivités en Vendômois et chez nos voisins s’annoncent riches et variées. Retrouvez ci-dessous un aperçu non-exhaustif des animations. Et il y en a pour tous les goûts !

Vendredi 13 juillet :

Epuisay : à partir de 19h30, soirée sur le site de la Cholazière comprenant repas, salle polyvalente (formule 1.80€/ticket), feu d’artifice et animation. Rens. 02 54 72 01 79.

Fréteval : soirée champêtre et bal populaire dans la halle de la fonderie, à partir de 18h avec barbecue, frites, buvette. Feu d’artifice à 23h à l’étang Saint Lubin, retraite aux flambeaux à 22h avec départ depuis la place Pierre Genevée. Org. comité des fêtes, 02 54 82 72 42.

Lavardin : à partir de 19h, repas servi sous chapiteau par un traiteur. Prix 22€/pers., menu enfant 9€. Résa. 06 09 05 22 22, thierryfleury41@gmail.com.

Embrasement du château et feu d’artifice vers 23h. Bal avec orchestre jusqu’à 3h. Buvette, sangria. Org. Ass. du 13 Juillet.

Marchenoir : fête, animation.

Mazangé : soirée moules-frites suivie d’un bal. A partir de 19h.

Saint Martin des Bois : au plan d’eau, festivités nationales. 19h30 repas champêtre avec pièce du boucher (14€ + 2€ de caution), insc. au 02 54 77 59 43 avant le 10 juillet. Bal populaire a nimé par Richard Solti. 22h30 retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice… et tous en piste ! Org. mairie de St Martin des Bois. Rens. 06 50 22 85 96.

Savigny sur Braye : au complexe sportif, toute de Bessé. 19h, repas sur résa. org. par les sapeurs-pompiers, Aubade de Posaunenchor d’Altenmedingen (Allemagne). 21h, concert Echo de la Braye. 22h30, retraite aux flambeaux. 23h15, spectacle pyrotechnique. 23h45, bal gratuit animé par «Frabice Music».

Vendôme : 21h, concert symphonique, orchestre philharmonique d’Etat d’Arad; sous la direction de Conrad Van Alphen; dans la cour du Cloître (repli la Trinité). Gratuit sans réservation.

Villiers sur Loir : à partir de 19h30, concert de la Société Musicale, suivi du repas champêtre. Feu d’artifice. Bal gratuit org. par les pompiers dans leur local.

Samedi 14 juillet :

Chahaignes (72) : soirée dansante; dans le cadre du 34e salon des vins de France et de la Gastronomie; orchestre «Capricorne» Franck Poussin. Lieu-dit : Asnière» entre Château du Loir et la Chartre sur le Loir. Org. par www.lesgouteuxdvins.fr, 02 43 79 85 22, lesgouteuxdevins@orange.fr.

Lunay : fête, jeux nautiques, au plan d’eau.

Mazangé : Festivités avec jeux au pré communal à partir de 14h30.

Montoire : aux Reclusages, guinguette de 17h30 à minuit, animée par l’orchestre Patricia. 19h30-22h repas préparé par la boucherie-charcuterie Morin (sur résa. au 02 54 85 01 23 / 06 70 38 28 50). 23h feu d’artifice.

Trôo : dîner spectacle transformiste avec Patchouli, à la Guinguette les Îles. www.guinguette-troo.fr.

Vendôme : 11h revue et défilé, Fg Chartrain, rue du Change et place de la République. 20h30 bal sur la place St Martin, sur parquet, animé par un DJ. 22h, retraite aux flambeaux, départ place St Martin, avec l’harmonie municipale. 23h feu d’artifice aux Grands Prés. 23h30, reprise du bal.

Villeporcher : à partir de 14h30 jeux sur la journée (s. des fêtes), barbecue. Vers 23h, retraite aux flambeaux et feu d’artifice suivi d’un bal. Org. Comité des fêtes. Tous rens. 06 49 88 21 81.

Villiers sur Loir : revue des pompiers à la caserne à partir de 11h, qui se terminera par le verre de l’amitié offert par la commune.

Château-Renault : à partir de 14h, Halle aux écorces, «Château-Renault dans les années Trentes».

Cloyes-sur-le-Loir : à partir de 14h, aux Tirelles, nombreuses animations gratuites pour petits et grands. Buvette et restauration sur place. A partir de 18h30, repas champêtre sur réservation à l’office de tourisme. Org. comité des fêtes,

rens. 09 62 05 34 08.

liste non exhaustive, se renseigner auprès de votre mairie.

Le Petit Vendômois