Le bio en fête à Boursay

Dimanche 13 septembre, la Maison Botanique organise la 29e fête bio à Boursay.

La manifestation se déroule dans le coeur du village et profite des locaux et aménagements extérieurs réalisés par l’association (chemin des trognes, jardins, etc.)

Une soixantaine d’exposants feront découvrir leur savoir-faire, leurs connaissances et déguster leur production. Des associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de promotion de pratiques éco-responsables seront également présentes pour discuter et échanger avec les visiteurs. Pour enrichir cette journée, de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands.

Les exposants :

La Maison Botanique accueille à l’occasion de la Fête Bio, une soixantaine d’exposants :

des producteurs locaux labellisés bio

des artisans spécialisés dans l’écoconstruction

des commerçants de produits d’hygiène et de santé

des commerçants de vêtements

des artisans d’art

des associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de promotion de pratiques écoresponsables

Lors de cette journée, chaque participant expose son savoir-faire, fait découvrir et déguster ses produits. C’est pour chacun d’eux, un moment d’échange et de partage avec les visiteurs.

Les spectacles :

– «Bas les mains», Les marionnettes du Crieur.

– «Le jardin extraordinaire», Les contes d’Isabelle Boisseau.

L’exposition :

– Exposition de photographies animalières de Valérie et Frédéric Pelletier, «Il était une fois dans les haies et les bosquets»

Les animations :

– Plateau Direct Radio

– Les Vélos bizarres et rigolos du Roulement à Bill

– Troc graines et sachets en origami

– Atelier Poterie tout âges avec Mathilde Clerc

– La traditionnelle fabrication du jus de pomme à l’ancienne

– «Lectures à l’ombre des saules», Contes et lectures

– Animations surprises à découvrir sur place !

Les animations musicales :

– Chansons d’amour jazz swing latino – CyGaël

– Jazz New Orleans et Latino – Déambul’du Jazz club de Blois

– Orgue de Barbarie – Isabelle Boisseau

L’association œuvre depuis 2001 à la sensibilisation du public à la richesse du patrimoine végétal local et plus généralement à une réelle mise en œuvre du développement durable.

Parmi les actions menées, la Fête Bio de Boursay est une manifestation singulière qui permet à l’association de sensibiliser un public très large aux problématiques de développement durable mais aussi de promouvoir des producteurs, artisans et commerçants locaux engagés dans cette démarche.

Dimanche 13 septembre, Boursay, fête bio.

Ouvert à tous de 9h à 18h. Entrée gratuite.

Julie Poirier