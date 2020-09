Le masque et la plume

17e Salon du livre de Vendôme

samedi 26 et dimanche 27 septembre

«Le masque et la plume» ne saurait mieux convenir à qualifier le 17éme salon du livre de Vendôme dans ces circonstances de crise sanitaire. Le mot «masque» est emblématique de 2020. Tous, écrivains et public le porteront et toutes les précautions seront prises pour qu’auteurs et lecteurs renouent en sécurité avec ce qui se veut un festival de mots.

C’est donc le week-end des 26 et 27 septembre qu’à Vendôme, petite ville d’art fréquentée par Ronsard et Balzac, nous célébrerons nos valeurs culturelles. L’intérêt est aujourd’hui marqué pour le «local» et la trentaine d’auteurs et éditeurs présents viendront majoritairement du Centre Val de Loire, avec un «noyau dur» du Vendômois. Les noms de LOISEL, BEAUDOUX, PASQUIER, Goré seront très évocateurs pour ceux que l’histoire du Vendômois ne laisse pas indifférents. Venu en voisin, le poète Orléanais Jean-Pierre PAULHAC évoquera le samedi à partir de 15h, sous forme d’un échange avec le public, Jeanne d’Arc, en s’éloignant de l’hagiographie traditionnelle. Mais c’est le beauceron Gérard BOUTET, qui fera figure d’invité d’honneur du salon. Parler de son territoire ne signifie pas s’y confiner : homme de théâtre, poète, romancier historique, il revêt une renommée nationale. Vous pourrez non seulement échanger avec lui toute la journée du samedi et du dimanche sous la belle halle du marché couvert, mais encore l’applaudir, dès 18h30 le samedi à l’Espace 102, dans une évocation théâtrale de la vie du «curé des nids». Venus de Paris, Evelyne DRESS, comédienne et auteure bien connue, et Joel FAVREAU, dernier accompagnateur de BRASSENS, compléteront ce riche plateau. Lectures et chansons animeront le week-end, en extérieur.

Gilles SIMON, renseignements 06 77 97 09 26

président du cercle des poètes retrouvés en Vendômois, organisateur du salon.

