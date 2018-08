Le temps des plaisirs gourmands

Pas moins de trente exposants pour cette 12e édition du Salon des vins et de la gastronomie. Producteurs de vins, de fromages, de salaison, de charcuteries, ostréiculteurs ou artisans-traiteurs vous permettront, le temps d’un week-end, de déguster leurs produits d’exception.

Côté nouveautés : des exposants venus de toute la France. Pour le vin, Chinon, Bourgogne, Touraine et Chenonceau seront à l’honneur. Côté gastronomie, les fromages corses et les spécialités du Cantal seront au menu. Agrémentés de confitures, gelées, plats cuisinés et autres confits mitonnés dans le Cher. Et, comme à l’habitude, outre les nouveautés, les fidèles exposants, présents sur le salon depuis maintenant douze ans, seront aussi au rendez-vous, avec des dégustations gratuites, de 9h à 20h, pour vous faire apprécier la qualité de leurs productions.

Au programme : le samedi, à 10h, sera le temps de l’inauguration, suivie à 11h30 des intronisations et d’un vin d’honneur. En après-midi, de nombreuses animations avec la présence d’un accordéoniste, d’une épreuve de l’école de vélo, du Challenge du Loir-et-Cher organisés par l’Union cycliste montoirienne, avec près d’une centaine de participants. En point d’orgue le dîner, à 20h, au tarif de 25 euros par personne et ouvert à tous, toujours animé par l’accordéoniste pour une ambiance gourmande et festive.

Le dimanche sera le temps de la brocante. Attenante au salon, elle est proposée sans réservation, au modique tarif de 1,50 euro le mètre linéaire et ce dès 6h. Sans oublier les Trompes de chasse de Cheverny, qui résonneront de leurs cuivres au grand bonheur des visiteurs

Et si vous souhaitez repartir avec un souvenir, des verres sérigraphiés seront proposés à la vente au prix de 2 euros avec un billet de tombola et, qui sait, un joli lot à remporter.

Animations, dégustations… Tout pour passer un week-end de plaisirs gourmands.

Salon des vins et de la gastronomie, les samedi 1er et dimanche 2 septembre,

Montoire-sur-le-Loir, Quartier Marescot.

Entrée gratuite, Restauration et buvette sur place tout le week-end.



Organisé par le Comité des Festivités Vigneronnes et Gastronomiques Montoiriennes.

Renseignements et réservations : 06 36 97 97 45 ou 06 84 43 56 04.

Le Petit Vendômois