Marché des brocs et village d’antiquaires-brocanteurs

Le marché de brocs sera de retour les samedis 16 juillet et 20 août de 9h à 18h à La Chartre-sur-le-Loir et une quinzaine de brocanteurs vont se joindre aux boutiques sédentaires du village des brocanteurs et d’antiquaires pour présenter leurs plus belles pièces.

Fidèles à une tradition qui fait la notoriété de La Chartre-sur-le-Loir, la qualité et l’authenticité seront une nouvelle fois au rendez-vous, alliant la brocante, l’antiquité, le vintage, le design et l’art déco ; des exposants venant de la Sarthe, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, mais aussi du Cher et de la Mayenne.

Ici les chineurs viennent passer un bon moment tout en chinant les bonnes affaires au fil des stands. On aime marchander un petit meuble, un bel objet, un disque Vinyl, un siège en rotin, un salon de jardin…, bref les idées ne manquent pas pour dénicher les dernières tendances déco dans un village au charme reconnu.

Chiner à La Chartre-sur-le-Loir est devenu un réflexe pour tous les chineurs de la région et même au-delà…

Au pied du coteau, il n’y a pas moins de seize boutiques d’antiquités brocantes, galeries d’art auxquelles on peut ajouter trois boutiques de décos et des artisans d’art…

Dans ces boutiques, on peut retrouver aussi bien du design, de l’art déco, du mobilier, des tableaux, de l’antiquité, du jardin, des livres, des accessoires vintage ainsi que les derniers arrivages des brocanteurs.

Alors rendez-vous tous les vendredis après-midi, samedis en journée et dimanches matin (la moitié des boutiques resteront ouvertes le dimanche après midi).

L’association Brocante Art Patrimoine est toujours à l’écoute de futurs projets d’installation, une association qui, on le rappelle, a été nominée aux talents de la Sarthe en mars pour la catégorie «Ceux qui font bouger la Sarthe».