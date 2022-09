Marché des brocs

Après les marchés des brocs de juin, juillet et août voici celui du samedi 17 septembre. Un marché de brocanteurs professionnels au cœur du village des antiquaires brocanteurs métiers d’art de La Chartre-sur-le-Loir.

Ici, venir chiner est une tradition, on aime flâner et découvrir ce charmant village dans une ambiance conviviale. On vient y dénicher un 33 tours d’Elvis Presley, une dame-jeanne, un vase design un peu kitsch, des bijoux vintage et un meuble de métier !

Sur le marché, toute une ambiance ! On chine, on discute «Vous me faites les deux à 50 ?» ; «Oooh, j’avais la même quand j’étais petite !». Vous repérez un miroir soleil. Vous en avez déjà 4 ou 5, mais une fois de plus, vous craquez. «J’achète !» Au pied des voitures parfois bien chargées, un couple s’inquiète «Puisque je te dis que si, ça va rentrer !»

Eh oui ! Ce sont finalement toutes ces ambiances qui font le charme de la brocante, la vraie !

Moralité, que vous soyez en vacances ou non, que vous soyez à la recherche d’une dame-jeanne, d’une baignoire en zinc, d’un banc rempli d’authenticité. La brocante reste un moment particulier à savourer toute l’année !