Marché médiéval à Arville

Dimanche 9 juin, la Commanderie templière d’Arville se métamorphose à nouveau pour plonger les visiteurs dans l’ambiance d’une foire moyenâgeuse, avec la 20e édition de son Marché médiéval. Spectacles de fauconnerie, jonglage, combats à l’épée, tir à l’arc sont au rendez-vous pour cet évènement proposé chaque année le dimanche de la Pentecôte. Avec une trentaine d’artisans pour accompagner cette traversée dans le temps.

Plusieurs spectacles émailleront cette journée : faucons, vautours, aigles et autres rapaces de la compagnie «Vol en scène» traverseront le ciel d’Arville, pour le bonheur des plus petits… et des plus grands. Les bâtiments résonneront des huissements des rapaces, pour une rencontre magique, avec les spectateurs. Axel le jongleur présentera différents tours d’adresse scénarisés suivant sa devise «en chaque être, un enfant sommeille ; mon rôle c’est d’aller le réveiller» : un moment où humour, émotion et performance se côtoieront. Le domaine templier sera investi par deux compagnies médiévales, proposant reconstitutions historiques, affrontements armés et ateliers en interaction avec le public : cuisine médiévale, initiation à l’héraldique, confection de cordes, haubergerie (réalisation de cottes de maille), initiation à la poliorcétique (l’art du siège), sculpture de pierre, jeux médiévaux, poterie, calligraphie, création d’arcs, etc.

La Compagnie «Les Hauts coeurs» exposera l’art du combat civil et militaire au XVe siècle, interprétant des combats parsemés d’explications. Les Compagnons de Roland réserveront une lice dédiée au tir à l’arc, pour initier les adultes et les enfants de tout âge.

Enfin, la musique résonnera à travers les murs de la commanderie avec la compagnie Vagarem, un trio de troubadours qui dépoussière avec passion les manuscrits anciens de toute l’Europe. Et un marché d’artisans avec maquettes de châteaux, livres enluminés, créations médiévales, bijoux anciens, safran, confitures locales pour mettre les sens des visiteurs en éveil.

Avec une nouveauté pour cette édition 2019 : afin de rehausser les couleurs médiévales de la manifestation, les visiteurs en costume du Moyen-âge bénéficieront d’un demi-tarif à l’entrée. Attention : seuls les costumes de pied en cap permettront de bénéficier d’une réduction (une simple couronne ou un simple heaume ne suffiront pas !). Un évènement qui sera un peu «kids friendly», avec table à langer, pot dans les toilettes et micro-onde à disposition pour réchauffer le repas des tout-petits, pour accueillir comme il se doit les bouts-de-chou (et leurs parents !).

Le Petit Vendômois