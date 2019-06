Tour du Monde

Le Printemps des Rottes fait son «tour du Monde» du 12 au 15 juin

Au programme, après-midi sportive mercredi 12 juin autour du centre culturel, une soirée conviviale le vendredi qui démarrera par un défilé, mené par les deux écoles du quartier et se terminera avec le grand repas proposé par les habitants et les partenaires du quartier, tradition depuis 3 ans maintenant.

Le samedi, c’est toujours la kermesse avec sa scène ouverte et son village associatif qui animeront le quartier. Course de garçons de café, déambulation de batucada, défilé … Le programme est riche et varié.

Nouveauté cette année, un continent des enfants, grand espace d’animations proposé par la Direction enfance jeunesse qui proposera des activités ludiques tout au long du samedi après midi.

Enfin, la compagnie Tutti Frutti and co viendra proposer deux temps d’animations avec son spectacle «Elle et Lu ».

Plus d’informations :

Démocratie locale au 02 54 89 41 63

Le Petit Vendômois