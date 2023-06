L’équipe de l’Union Sportive vendômoise sera très heureuse de vous retrouver les 17 et 18 juin pour la 2e édition de Vendôme à vélo. Une édition sous le signe du plaisir, de la fête et de la gastronomie.

Vendôme à vélo c’est 3 événements en 1 : un village d’exposants, des randonnées sur route ou à VTT et un défilé déjanté.

Le programme des randonnées

Samedi 17 juin :

Randonnée gourmande et musicale

5 euros – Gratuit pour les – de 18 ans.

Inscriptions possibles jusqu’au 12 juin.

Départ de 10h à 11h30 – Les grands prés

Randonnée route : 32, 60, 86, 113 et 153 km

Randonnée VTT : 20, 30, 38, 55 et 71 km

Tarifs 7€, Gratuit pour les – de 18 ans (32 km – gratuit)

Départ de 7h à 11h – Les grands prés

Plateaux repas = 15€ (inscription obligatoire avant le 12 juin)

Un programme d’animation culturelle soutenu :

En déambulation dans la ville, 3 compagnies dont les spectacles incluent le vélo, Albert Knüt fait du vélo, circacyclette et les cyclos clowns

sur le village une performance d’un artiste peintre HPO,

un spectacle de BMX acrobatique,

un moment musical et gourmet le dimanche avec des produits locaux et P’tit Louis Laplanche, le groupe de musique traditionnelle du Vendômois,

une démonstration de polo vélo avec l’Union Cycliste Montoirienne

Voici quelques cadeaux que vous pourrez gagner en venant à Vendôme à vélo : une croisière en catamaran en méditerranée avec ESC Yacht charter, un vélo électrique, un massage zen…

Concours du plus beau casque, concours du vélo le plus déjanté, tombola, autant de chance de gagner !!

Et en plus on peut faire du vélo !

C’est le moment de vous inscrire !!

Réservez surtout vos plateaux repas pour votre retour de randonnée le dimanche.

www.vendome-a-velo.fr vendomeavelo@gmail.com Suivez nous sur le facebook @vendomeavelo Renseignements : 06 02 31 05 45

Programme spectacles/animations ponctuelles

10h Inauguration du village +

les cyclos clowns

les cyclos clowns 10h-13h Randonnée gourmande et

musicale

musicale 11 h 30/12 h 30 Show Saut acrobatique BMX

14 h 30 Cirqu’à cyclette (1h)

15 h 30 Show Saut acrobatique BMX

14 h 30/15 h 30 Swimbike – centre aquatique

17 h 30/18 h 30 Le défilé déjanté – ouvert à tous.

18 h 30 Les cyclos clowns (40min)

19 h 15 Remise des récompenses concours du vélo déjanté et du plus beau casque – une croisière en méditerranée en catamaran

Déambulations centre-ville (avec distribution de programme) :

11h Cirqu’à cyclette (1h),

15h Les cyclos clowns (40min),

16 h 30 Albert Knüt

Activités complémentaires

9h-13h Recyclons les vélos – VALDEM – rue Camille Vallaux

18h Gare à la Rochette – Concert – Thoré-la-Rochette

Dimanche 18 juin

10h-17h Village/exposants – Les grands prés – Vendôme

7h-13 h 30 Randonnée VTT et vélos de route

11h-16h Performance artistique HPO 2x4h (11h30/12h30 et 14h/16h)

11 h 30-12 h 30 Spectacle musical – P’tit Louis Laplanche

14h-16h Match exhibition de polo vélo par l’Union Cycliste montoirienne

14 h 30 Concert musiques actuelles école de musique TV

15 h 30 Aquabike – centre aquatique

16 h 30 Tirage au sort Tombola – 1 vélo électrique