Vignes, Vins, Randos en Vendômois

Le vignoble des Coteaux du Vendômois est installé sur son territoire depuis le Ve siècle, l’AOP Coteaux du Vendômois s’étend sur 125 hectares, répartis sur 28 communes dans le pays des boucles du Loir, entre Vendôme et Montoire.

Pour la 2e année, les vignerons proposent une randonnée viticole au départ de Thoré-la-Rochette, à la découverte de cette petite appellation, dans un cadre naturel privilégié, qui regroupe vignes et biodiversité. C’est l’occasion de découvrir l’histoire du vignoble de cette région inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, le savoir-faire et la passion des hommes et des femmes du vignoble tout en dégustant quelques vins.

Programme de la randonnée

Départs : entre 9h et 9h30 puis entre 9h30 et 10h, 10h et 10h30, 10h30 et 11h. Durée : 3h-3h30, 7 km

Tout commence depuis l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette qui abrite aujourd’hui l’observatoire des vins, en direction des vignes, à travers le bois Quatrevault. Le premier arrêt à l’abri d’une cabane de vigne permet de déguster un vin du Vendômois accompagné de bouchées artisanales.

La balade continue sur des sentiers entre vignes et bosquets, pour découvrir le grand plateau viticole du Vendômois. Les vignerons expliquent, autour d’un verre et de spécialités culinaires, l’impact des changements climatiques et l’utilisation des stations météo.

L’église de Thoré-la-Rochette se voit ensuite depuis les vignes, avant de longer les caves troglodytiques du village et de monter à l’église Saint-Denis vers la troisième pause, avec une vue unique sur le village et le château.

Au retour de la balade : atelier «apprenez à déguster», avec un sommelier professionnel à 14h30 – tarif 15€ et l’École des Vignes à 14h30 à l’Observatoire des Vins.

Le village VVR propose un espace repas (pique-niques autorisés et vente de repas chauds, de la musique (Marie-Christine Thiercelin variété, jazz internationale), des jeux pour les enfants, un espace vente de vin : les vignerons de l’appellation proposent à la vente les vins dégustés lors de la randonnée

Tarif : 7€ / adulte – Enfants 2€, gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation conseillée

Rendez-vous gare de Thoré-la-Rochette,

384-386 Bois Quatrevault, 41100 Thoré-la-Rochette

Infos et réservations : Office de Tourisme de Territoires Vendômois, 47/49, rue Poterie, 41100 Vendôme –

https://www.vvr-valdeloire.fr/fr/index.php

Julie Poirier