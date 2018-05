Marine & Axel en Amérique latine…

Saison 1 – Episode 2 :

Le Pérou, la cascade et les pompiers

Notre couple d’aventuriers est arrivé au Pérou voici maintenant plus d’une quinzaine de jours. Et les quelques douches inopinées qui se sont abattues sur leur tête ne laissent aucun doute : c’est bien la saison des pluies… Comme précédemment en Equateur, les dénivelés font partie du panorama péruvien, assurément l’Amérique latine est réellement un continent montagnard… Les paysages sont donc très proches, mais les agglomérations plus «urbaines», comme le centre-ville réservé aux piétons à Chachapoyas, au nord du pays. La nourriture locale est quant à elle moins variée. Pour autant, le Pérou regorge de sites archéologiques, que les explorateurs se sont régalés à visiter. En point d’orgue de leur périple : «la Catarta Gocta», troisième cascade la plus haute du monde, avec pas moins de 700 mètres de chute d’eau, impressionnant !

Pour cette traversée, les cyclistes se contenteront du côté Ouest du Pérou. Sécurité oblige, Lima, la capitale, ne sera pas explorée, puisqu’un de leur hôte leur a déconseillé de s’y rendre, tout du moins à vélo puisque des retours négatifs ont été partagés. Marine et Axel ont pu sympathiser avec des Français expatriés, lesquels les ont invités à passer une chouette soirée de crémaillère.

Peu de «warmshowers» dans le pays, mais les différents endroits où planter la tente peuvent se révéler insolites, tels que chez la police ou les pompiers… Des locaux les arrêtent parfois au bord de la route pour proposer de la nourriture, un hébergement, etc. Chaleureux et sympathiques, donc. Tout va pour le mieux et l’aventure se poursuit sur de bonnes bases !

Le blog : https://aux-bijoux-l-andes.travelmap.net

Julie Poirier