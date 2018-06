Marine & Axel en Amérique latine…

Saison 1 – Episode 4 : La Bolivie sans la gastronomie

Arrivés en Bolivie depuis mi-mai, les aventuriers vont pouvoir se reposer un peu puisque des membres de leur famille les ont rejoint pour quelques semaines. Les vélos seront laissés de côté afin d’explorer les modes de transport locaux, bus, voiture, téléphérique… L’occasion également de récupérer quelques affaires livrées par la famille, dont une nouvelle tente, puisque celle de départ a souffert des nombreux montages et démontages.

Les Vendômois ont visité les incontournables du Pérou : le Machu Pichu, le lac Titicaca, Cusco, les sites archéologiques… Seul regret, pour l’ascension du Machu Pichu, la vue promise à l’arrivée a été éclipsée, le soleil n’ayant pas daigné se lever. Les cols qu’ils ont escaladé au Pérou sont les plus hauts franchis jusqu’à présent.

Suivant encore et toujours les conseils aiguisés de leurs «warmshower» (des habitants qui les accueillent), Marine et Axel ont modifié l’itinéraire initial qui devait les conduire jusqu’en Bolivie. Ils devaient passer par le sud du lac Titicaca, mais finalement, ils se sont rendus vers la frontière bolivienne par le nord du lac. Le Titicaca, chevauchant les frontières du Pérou et de la Bolivie est le plus grand lac du continent.

Les Boliviens sont, au premier abord, moins chaleureux, plus froids que dans les autres pays traversés… Peut-être frustrés par leur géographie, car, c’est le seul pays de L’Amérique latine à ne pas avoir de côte maritime. La Paz est une ville enclavée dans les montagnes, perchée à plus de 3500 mètres d’altitude, ce qui fait d’elle la capitale la plus haute du monde traversée par un téléphérique. Les routes praticables ne sont pas les meilleures rencontrées et la nourriture semble peu ragoûtante.

Suite des aventures boliviennes le mois prochain !

