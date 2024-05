Mer’Veilles Nature, LE festival de la photo animalière

Événement loir-et-chérien bien ancré dorénavant dans le paysage, ce véritable festival de la photographie animalière et de la nature ravira à nouveau tous les publics. À la fois exposition, projections et conférences, Mer’Veilles Nature par la qualité des artistes exposés sensibilise et éduque à la protection de la nature.

Plus de 300 clichés exposés, photographes et artistes retrouveront un public large pour rencontrer les associations naturalistes autour de la nature, l’environnement et la biodiversité. Bien que malheureusement fragile, ce spectacle naturel proposé sous forme de clichés est à couper le souffle. Pendant ces trois jours de festival, chacun pourra s’immerger dans la nature à travers les yeux de ceux qui l’immortalisent. La photographie animalière et de nature est généralement une pratique solitaire, Mer’Veilles Nature permet à ces photographes de dialoguer avec le public à travers des conférences, des échanges et des partages, la photographie animalière devenant un outil de sensibilisation et de protection de la nature au travers également des associations comme Perche Nature qui aura un stand, véritable défenseur de la biodiversité locale.

Des profondeurs des océans aux nuages chargés d’éclairs lumineux, en passant par les animaux et les fleurs qui s’épanouissent près de chez nous, en Afrique ou en Amérique du Sud ; de l’infiniment grand à l’incroyablement petit, la curiosité de chacune et chacun trouvera au fil de cette exposition qu’il ne faut pas louper, 1001 façons de s’émerveiller au monde qui nous entoure.