Mondoubleau en fête

Samedi 8 et dimanche 9 octobre s’annonce un week-end festif à Mondoubleau à l’occasion de la traditionnelle fête de la Saint-Denis. De nombreuses animations sont organisées par l’UCAM et l’Etoile en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et l’ASSMC (A. S. Sargé, Mondoubleau, Cormenon). A noter la vente de tickets pour faire gagner des bons d’achat de 25€ l’unité («le Doubleau») valables chez tous les commerçants adhérents à l’UCAM.

Dimanche 9 octobre aura lieu l’incontournable brocante avec une exposition de véhicules anciens (voitures, motos et tracteurs), et un mini-village percheron organisé par l‘AEP Saint-Louis de Gonzague avec une présentation de la race Saosnoise percheronne et une dégustation et vente de produits locaux. La journée sera rythmée par des animations dont des démonstrations de tir à l’arc avec «La Flèche de Droué» et des promenades en calèche avec «La Bergère du Perche». Sans oublier, la 13e édition du Salon d’automne et ses 19 exposants à la Maison Consigny. De quoi ravir petits et grands !

Samedi 8 octobre :

à 15h «La vie de la terre, Sargé sur Braye», Causerie de M. Elie Jeulin, mémorialiste du Perche, agriculteur

En 1960, à Sargé-sur-Braye : 120 fermes, 2 églises, 3 châteaux, 3 moulins, 2 rivières, 297 chevaux percherons…Elie Jeulin, témoin de la vie rurale et de son évolution depuis la Seconde Guerre mondiale, nous apprendra beaucoup de choses, à commencer par la sagesse de la paysannerie percheronne.

A L’Etoile, 11 rue Creuse – Mondoubleau

Dimanche 9 octobre :