Montoire fête son rugby

Organisée tous les deux ans, «La plus grande fête du Rugby de France en milieu rural» revient en cette année 2024 dans la capitale du Bas-Vendômois, les 23, 24 et 25 mai. Cette 7e édition se fera sous le sceau du cinquantenaire du club montoirien de rugby, 3 jours de fête au quartier Marescot totalement réhabilité pour l’occasion avec un programme riche de festivité. Une partie scolaire en journée qui est l’ADN du club et dès le jeudi soir des épreuves Intervilles , les Jeux du défi Montoirien, animés par Denis, des rencontres inter-entreprises et associations Montoire pour de la bonne humeur garantie. Le vendredi, les résidents de l’Hospitalet animeront un atelier «Rugby Fauteuil» puis l’inauguration et enfin un tournoi open version beach Rugby, un tournoi Touch à 5 joueurs qui peut se jouer en famille sans aucun risque. Puis, place au samedi avec différents entrainements des U10 au U16 sur le sable et en musique. À partir de midi, les 12 équipes (des – de 8 ans) représentant avec leur maillot les meilleures nations mondiales participeront à la coupe du monde, une occasion pour les enfants de se retrouver sur le sable et de donner le meilleur du rugby et de véhiculer ses valeurs. Et comme tout se termine par des chansons et danses, la musique celtique festive Irlandaise par le groupe «Celtic Sailors» viendra clôturer ces trois jours festifs !

Jeudi 23 mai

9h – 16h : Animations scolaires

16h – 18h : Découvertes :

Tir à l’Arc – Badminton

18h – 0h : Intervilles animé par Denis, Rencontres Inter-Entreprises, Associations Montoire, Animations, bonne humeur et convivialité garanties

Vendredi 24 mai

9h – 16h : Animations scolaires

16h – 17h : Initiation rugby avec l’Hospitalet

18h30-20h : Pot des partenaires

20h – 0h : Tournoi touch à 5 avec animation DJ

Samedi 25 mai

Buvette et restauration permanente sur place perndant les trois jours de manifestation

9h30-11h30 : Entraînement de l’école de rugby sur le sable

12h – 17h30 : Coupe du Monde des -8 ans avec cérémonie des hymnes nationaux et présentation des équipes. Remise des récompenses

20h30 : Grand concert, Soirée irlandaise avec le group Celtic Sailors