Montoi’rieuses : 2e festival de théâtre de rue

Vendredi 5 et samedi 6 juillet, à Montoire-sur-le Loir, le spectacle sera dans la rue grâce à l’association Rues en Scène et son festival Les Montoi’rieuses.

Aller à la rencontre des spectateurs et faire découvrir le théâtre de rue, différent du théâtre en salle, est bien le leitmotiv de l’association Rue en Scène. Un univers bien spécial qui vient au contact direct du public, sans gradin ni scène, à hauteur humaine avec la participation de compagnies professionnelles et amateures sur le territoire et la Région qui animeront le centre bourg de Montoire dans des lieux insolites, publics ou privés, avec plus de six heures de spectacle pendant ces deux jours.

Vendredi 5 juillet : 18h-22h soirée gratuite d’ouverture avec restauration, et spectacle circassien «Monsieur Marcel», marionnette, musique et arts du cirque.

Samedi 6 juillet : 16h-23h 2ᵉ édition des Montoi’rieuses avec sept compagnies qui se partageront les espaces et la journée. Deux représentations de chaque compagnie sont programmées avec des spectacles de 30 à 40 minutes, à la fois burlesques, clownesques, poétiques, tendres, … pour tout public. A 22h30, Grand spectacle de clôture. Entrée 10€ (adultes) et 5€ pour les enfants de -10 ans.