Musique, du temps de Ronsard à la période baroque

Dans le cadre inédit du manoir du Grand Villemalour, à Saint-Martin-des-Bois, soirée musicale samedi 15 juin à 20h30 organisée par Résurgence.

Pour sa traditionnelle soirée musicale, l’association Résurgence en Vendômois a souhaité s’associer aux célébrations du 500ᵉ anniversaire de la naissance de Ronsard par le programme et le lieu patrimonial du manoir du Grand Villemalour, au pays du poète. Après l’accueil des trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon-Vendôme, le concert s’annonce comme un exceptionnel voyage musical avec des œuvres de compositeurs contemporains de Ronsard par l’ensemble Cronexos (viole de gambe, luth et chant), puis, de la Renaissance à la période baroque avec le quatuor Solystelle (violoncelle, clavecin/piano, violon et chant).

En introduction au concert, Jacques-Henri Rousseau, auteur d’ouvrages sur Ronsard et de la fameuse dictée ronsardienne, fera découvrir l’attachement de Ronsard à la musique à travers l’oeuvre du poète.

Enfin l’habituel buffet convivial aux chandelles se tiendra dans le cadre illuminé du Manoir, du parc et des jardins.

Entrée 35€ tout compris (30€ si réservation effectuée avant le 13 juin par chèque à l’ordre de Résurgence 7 rue Renarderie 41100 Vendôme ou par carte via le site : www.resurgence-vendomois.fr)

Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans.

Infos : 06 72 98 33 93 ou 06 84 99 79 73

L’après-midi, traditionnelle visite en autocar au départ de Vendôme à 14h au près aux Chats,

Avec la découverte, au pays de Ronsard, de sites moins connus et chers au poète (Croixval et la Fontaine à la salade, Ternay et la stèle au poète, l’église de Couture puis le manoir du Grand Villemalour). Animation par des passionnés de Ronsard et d’histoire locale.

Participation 15€

Des formulaires de réservation pour le concert et la découverte sont disponibles dans les offices de Tourisme à Vendôme, à Montoire, à Fréteval.

Le Grand Villemalour est situé entre Montoire et Artins, route de Trôo (le parcours sera fléché).