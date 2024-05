Musique, du temps de Ronsard à la période baroque

Soirée musicale Résurgence, samedi 15 juin à 20h30, dans le cadre inédit du manoir du grand Villemalour, à Saint-Martin-des-Bois.

Pour sa traditionnelle soirée musicale annuelle, l’association Résurgence en Vendômois a souhaité s’associer cette année aux célébrations du 500e anniversaire de la naissance de Ronsard, par le programme et le lieu patrimonial du manoir du Grand Villemalour. Après l’accueil des trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon-Vendôme, le concert s’annonce comme un exceptionnel voyage musical, du temps de Ronsard et de la Renaissance avec l’ensemble Cronexos (Viole de gambe, luth et chant), puis à la période baroque avec le quatuor Solystelle de Vincent Daguet (violoncelle) entouré de trois musiciens (Clavecin/piano, violon et chant).

En introduction au concert, Jacques-Henri Rousseau, auteur d’ouvrages sur Ronsard et de la fameuse dictée ronsardienne, fera découvrir l’attachement de Ronsard à la musique à travers l’œuvre du poète.

A l’issue, l’habituel buffet convivial aux chandelles se tiendra dans le cadre illuminé du manoir et de son parc.

Entrée : 35€ (30€ si réservation effectuée avant le 12 juin par chèque à l’ordre de Résurgence 7 rue Renarderie 41100 Vendôme ou par carte via le site ci-après).