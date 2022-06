Ce concert est un florilège d’admirables chants sacrés et profanes où Schubert exprime tour à tour l’amour et le désespoir, une joie sensuelle sur fond de tristesse et la mélancolique proximité avec la nature. Ces chants, moins connus que les fameux lieder sont néanmoins de la même veine.

Schubert (1797-1828) – L’âme romantique

Schubert, grand admirateur de son génial prédécesseur Beethoven, est l’incarnation même de la sensibilité romantique. C’est un esprit indépendant, un compositeur instinctif et très prolifique avec plus de mille œuvres à son catalogue. Mais c’est sans doute dans le domaine du Lied que son génie se révèle et que son âme romantique apparaît au travers d’une profonde mélancolie qui met en avant le sentiment plus que la raison. Sa vie beaucoup trop brève fut souvent triste et solitaire avec néanmoins quelques moments joyeux et amicaux que furent les «schubertiades» où furent créées certaines des œuvres de ce concert.

Beethoven dira : «En vérité dans Schubert il y a une étincelle divine»

Le chœur Les Saisons sera accompagné par la soprano Angéline LE RAY et la pianiste Ancusa APRODU. Tous sont dirigés par Gilles ANDRÉ.

Damien SÉROT, titulaire de l’orgue de l’église Sainte Madeleine, interviendra pour donner sa touche personnelle dans ce concert…

Les Saisons

Depuis de nombreuses années l’ensemble vocal «Les Saisons» clôture son année musicale par un week-end dans le Perche Vendômois ou concerts et travail individuel alternent dans une ambiance chaleureuse.

Depuis sa création en 1988, «Les Saisons» se perfectionne sous l’impulsion des chefs de choeur qui l’ont dirigé. Depuis 2019, Gilles ANDRÉ dirige cet ensemble amateur qui regroupe 40 chanteurs animés par la même passion pour la musique. Répétitions hebdomadaires et un samedi par mois, en plus d’un travail individuel sont nécessaires pour mener à bien les oeuvres interprétées telles que le Requiem de Brahms, Carmina Burana, Didon & Enée, la Passion selon Saint Jean, La Création de Haydn mais aussi des concerts de musique a capella, de la Renaissance jusqu’au XXe siècle. Le répertoire est large et varié et l’ensemble se produit pour deux programmes annuels différents.

«Les Saisons» est soutenu par Monceau Assurances

Dimanche 3 juillet, 18h, église Sainte Madeleine de Vendôme.Entrée libre (participation aux frais)Renseignements : 06 25 13 25 57 – www.lessaisons.org