Deux concerts de prestige pour les 25 ans de Musikenfête

Musikenfête, à Montoire, a ouvert ses portes le 9 mai 1997. Déjà 25 ans ! De nombreux investissements et plus de 300.000 visiteurs plus tard, il est temps de fêter l’événement.

Nous vous invitons à deux concerts de prestige vendredi 13 mai, à 20h30, à l’église de la Madeleine à Vendôme, et dimanche 15 mai, à 17h30, salle des fêtes de Montoire.

De vrais amis du Paraguay, ayant découvert le Festival puis le Musée il y a quelques 30 ans, assureront la première partie : Jorge Luis Roig, un virtuose de la harpe, et son complice Felix Ramon Paya, chanteur et guitariste. Du grand bonheur tendre et joyeux !



La seconde partie sera une vraie découverte : le Quintet Urmuli, de Tbilisi, en Géorgie. Grâce au Festival, de la Géorgie, nous connaissons ces danseurs intrépides et spectaculaires, maniant épées et boucliers avec une rare intensité. Cette fois, place sera donnée aux chants somptueux, puissants et aux musiques magiques, variées, des cordes, du duduk et d’un flutiste acrobate. Ce quintet a l’habitude des plus grandes salles européennes à Berlin, Dusseldorf, Vienne, Francfort, Munich, Linz ou encore Strasbourg. Il a accepté de se produire en des lieux plus modestes pour découvrir le public français hors des grandes agglomérations.

Ces concerts exceptionnels sont à manquer sous aucun prétexte!

Le Petit Vendômois