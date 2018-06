«Les Saisons» en concert

Depuis de nombreuses années l’ensemble vocal «Les Saisons» clôture sa saison par un week-end dans le Perche Vendômois où concerts et travail individuel alternent dans une ambiance chaleureuse. Sous la direction de Béatrice Malleret, dans le cadre de Festillésime 41, l’ensemble vocal donnera un concert à Pezou le dimanche 1er juillet, à 18h, en l’église Saint-Pierre.

Robert Schumann, exact contemporain de Mendelssohn disait de lui : « Il est le Mozart du 19e siècle, le musicien le plus limpide, celui qui révèle le plus clairement les cont25radictions de son temps et qui, le premier, les réconcilie ».

Il est donc bien naturel de faire se rejoindre Mozart et Mendelssohn pour ce concert qui comportera des œuvres connues comme le célèbre Ave Verum de Mozart ou le Lacrimosa plaintif de son Requiem, mais aussi des œuvres moins connues de ce même compositeur comme une messe brève écrite l’année de ses douze ans ainsi que des motets et choral de Mendelssohn.

L’ensemble vocal « Les Saisons », dirigé par Béatrice Malleret sera accompagné d’un quatuor à cordes (musiciens de l’orchestre Pasdeloup) et d’un orgue positif.

«Les Saisons» : Depuis sa création en 1988, « Les Saisons » se perfectionne sous l’impulsion des chefs de choeur qui l’ont dirigé. Depuis 2006, Béatrice Malleret dirige cet ensemble amateur qui regroupe 40 chanteurs animés par la même passion pour la musique. Répétitions hebdomadaires et un samedi par mois, en plus d’un travail individuel sont nécessaires pour mener à bien les oeuvres interprétées telles que le Requiem de Brahms, Carmina Burana, Didon & Enée, la Passion selon Saint Jean et cette année la Misatango mais aussi des concerts de musique a capella, de la Renaissance jusqu’au XXe siècle. Le répertoire est large et varié et l’ensemble se produit chaque année dans deux programmes différents. « Les Saisons » est soutenu par Monceau Assurances

Dimanche 1er juillet, 18h, église Saint Pierre, Pezou

Entrée 10€, 5€

Renseignements : 06 85 82 65 68 / nicolasjanssen@hotmail.fr.

