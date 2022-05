Soirée musicale Résurgence

SAMEDI 18 JUIN à 21h AU MANOIR DE BONAVENTURE

Après deux années de concert annulé, l’association Résurgence organise samedi 18 juin sa traditionnelle soirée musicale dans le cadre bucolique de la vallée du Boulon.

Bien connue pour ses chantiers bénévoles de restauration du patrimoine bâti et des vitraux en Vendômois, l’association Résurgence sollicite chaque année un lieu patrimonial d’exception pour l’organisation de sa soirée musicale. Cette année, le concert dans le cadre de la Bonaventure au Gué-du-Loir sera aussi l’occasion pour Résurgence de rendre hommage à la famille Magnant qui consacra près de 60 ans à la restauration et à la mise en valeur du Manoir et de saluer ses nouveaux propriétaires qui partagent aussi la passion du patrimoine.

Choisi pour le concert, l’ensemble Clapicello puisera dans les répertoires classique et romantique, de Mozart à Bruch en passant par Beethoven et Mendelssohn. Puis, suivra l’habituel buffet convivial aux chandelles dans le cadre illuminé du Manoir et de son parc.

En prélude à la soirée, l’après-midi, la traditionnelle visite-découverte en autocar, animée par Jean-Claude Pasquier, historien local, portera sur trois sites méconnus de la vallée du Boulon.

Les bénéfices recueillis lors de cette soirée permettront à Résurgence de poursuivre son action pour la sauvegarde du patrimoine en Vendômois.

Entrée à la soirée 30€ (28€ si réservation effectuée avant le 15 juin par chèque à l’ordre de Résurgence, 7 rue Renarderie

41100 Vendôme). Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans.

Infos : www.resurgence-vendomois.fr,

06 72 98 33 93 ou 06 84 99 79 73

Le Petit Vendômois