Un demi-siècle en musique pour Montoire Accordéon

Dimanche 22 mai, la société musicale célèbrera son anniversaire en donnant un concert au gymnase Jules-Ferry à Montoire-sur-le-Loir.

«Nous ne fêterons pas seuls cet événements car nous serons accompagnés par un groupe limousin absolument remarquable, les quelque trente instrumentistes de Ciel Musette», explique Claude Odeau, président de l’association.

Plus original, bien que ce soit son anniversaire, c’est Montoire Accordéon qui fera un cadeau à son public puisque ce concert sera entièrement gratuit pour les spectateurs.

«Nous accueillons pendant tout le week-end nos amis de Ciel Musette et leur chef de musique, par ailleurs remarquable chef d’orchestre, Michel Faure. Nous leur ferons visiter le musée Musikenfête puis les emmènerons pour une dégustation chez un viticulteur local». Evidemment, c’est aux répétitions et autres réglages que le dimanche matin sera consacré. En retour, les accordéonistes montoiriens iront en Limousin, à Feytiat, les 1er et 2 octobre de cette année.

Après deux ans de privation de concerts au cours desquels les quelque vingt musiciens de Montoire Accordéon, accompagnés et soutenus par leur professeur de musique, ont fait le maximum pour suivre le rythme des répétitions et ne rien perdre de leur enthousiasme, les retrouvailles avec le public étaient plus qu’attendues.

Une attente visiblement partagée puisque, dès l’annonce de l’organisation d’un dîner dansant, la salle des fêtes montoirienne s’est vue entièrement réservée par 220 personnes.

«C’est toujours l’amour de la musique et de notre instrument qui préside aux destinées de notre groupe. Et, ce , depuis la formation de la société en 1971 par le professeur d’accordéon d’alors, Patrick Espluga.»

Caroline Fontaine

Concert des 50 ans de Montoire Accordéon

Dimanche 22 mai à 14h30 au Gymnase Jules Ferry

à Montoire-sur-le-Loir

