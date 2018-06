Venez danser la country à Choue

Quatre associations de danse country, de la Sarthe et du Loir-et-Cher, ont mis en commun leur dynamisme et leurs moyens pour organiser une journée country. Happy Country Day 41/72 aura lieu le samedi 9 juin à l’hippodrome des Collines du Perche à Choue, près de Mondoubleau. Elle s’achèvera en beauté par un concert des Rusty Legs, groupe référence de la musique country.

«Pour que la fête soit folle»

Le site offre également gratuitement des emplacements aux camping-cars, caravanes ou tentes pour les visiteurs qui le souhaiteraient. «L’occasion pour les danseurs et amateurs venus de tout horizon de se retrouver. Nous espérons réunir 1000 personnes pour que la fête soit plus folle», explique Jacky Mirault, président du Country Danse en Vendômois. Une journée bien sûr autour de la danse, mais aussi de l’univers de l’Ouest américain avec des stands d’objets et de vêtements, des jeux et divertissements divers mis à la disposition des visiteurs.

Un workshop réalisé par Guerric Auville, secrétaire de la Fédération française de Country Line, pour partager l’univers western, faire des démonstrations et en point d’orgue une chorégraphie commune aux quatre clubs organisateurs. «Nous assurons le bal du soir sur un parquet couvert de 300 m2 avec le groupe musical de sept musiciens les Rusty Legs, extrêmement fédérateur dans le milieu», se réjouit Sylvie Pasquier. Un temps fort pour découvrir un univers chaleureux et une occasion de s’initier à quelques pas de danse.

The Rusty Legs, «les jambes rouillées»

The Rusty Legs est un groupe composé de six personnes : Eddy, chanteur guitariste et manager du groupe. Céline, la chanteuse a formé avec Eddy un duo nommé « Turquoise » pendant plus d’une année avant d’être repérée par les Rusty Legs. Dylan, le guitariste, ceinture noire de karaté et passionné pour diverses sonorités musicales dont la Country. Vivien, le batteur, très influencé par le style Rock Métal, il sait néanmoins s’adapter à tous les genres musicaux, et fait que sa batterie rythme au mieux la musique Country, pour le plus grand plaisir des danseurs. Julien, le violoniste, initié aux musiques Tzigane, Irlandaise, Bluegrass et aux musiques traditionnelles à danser, il apprend le jazz à Toulouse. Manu, le bassiste et contrebassiste, intégrera beaucoup de projets, autour du rock, du jazz, du rockabilly, du reggae, de la création d’instrumentaux hip-hop au big band rythm and blues, en passant par le métal extrême et les musiques électroniques.

Avec environ 70 concerts par an, l’orchestre est au contact des danseurs partout en France, et c’est pour eux que Rusty Legs renouvelle sans cesse son répertoire pour coller

à l’actualité et donner satisfaction à tous les fans de danse country. Aujourd’hui, le répertoire de l’orchestre est riche de 120 titres, d’autres titres sont en préparation pour suivre le perpétuel mouvement des nouvelles créations.

Outre des morceaux savamment orchestrés avec une qualité de son optimale, les Rusty Legs proposent aussi un véritable show où lumières et fumigènes ajoutent la touche spectaculaire qui ravit les yeux. C’est dans ce souci de qualité que l’orchestre est accompagné d’un technicien son et d’un technicien lumières.

Happy Country Day, le samedi 9 juin, ouverture du site à 10h.

Entrée pour la journée + concert : 12€.

A partir de 19h, concert : 8€ (gratuit pour les -14 ans).

Réservation recommandée pour le concert : sargecountrysurbraye@gmail.com

Page Facebook : Happy country day 41/72.

Contact : Sylvie Pasquier, au 06 83 11 27 42.

Le Petit Vendômois