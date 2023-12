Noëls d’ici et d’ailleurs…

Dimanche 17 décembre en l’Eglise de la Madeleine à Vendôme, nouvelle et belle introduction aux fêtes de Noël proposée, cette année encore, par le Rotary-club de Vendôme.

Un grand concert mêlera en effet orgue, piano et hautbois à une voix de soprano dans un large choix de chants de Noëls issus des répertoires de compositeurs du XVIIe au XXe siècle comme J.S Bach, Domenico Zipoli, Haendel, Rameau, Denis Bedard, Edwige Chrétien… Des airs populaires traditionnels et de Noël bretons, anglais, allemands, Ukrainien et d’ailleurs compléteront ce programme de grande qualité qui sera l’occasion d’apprécier les timbres riches et singuliers des magnifiques grandes orgues de la Madeleine que Damien Serot connaît bien par l’accompagnement régulier des offices religieux. Ce talentueux organiste aime aborder un répertoire varié, du classique au contemporain avec, cette année, des œuvres à quatre mains avec le renfort d’Etienne Buirette, natif de Vendôme, qui a récemment rejoint le Conservatoire d’Angoulême et de Guillaume Besnier, organiste dans le Perche de l’Orne. Dans l’interprétation de certaines œuvres, fidèle de ce rendez-vous musical, Maud Lerouge, artiste lyrique soprano aux attaches vendômoises, s’associera à nouveau à l’orgue et, nouveauté de cette année, au hautbois de Boris Akishin diplômé en études supérieures du conservatoire de Moscou.

Bref, tout est réuni pour une exceptionnelle après-midi de préparation aux fêtes de Noël ! Ce concert est organisé par le Rotary-Club de Vendôme au profit de ses actions en faveur de la jeunesse, en Vendômois et à l’étranger, l’entrée est gratuite avec libre participation.