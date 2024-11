Noir et drôle à la fois

Le dernier livre «Et on ira danser…» de Pascal Blondiaux, vendômois, auteur de romans historiques et de pièces de théâtre, nous transporte, à partir de nouvelles et poèmes dans un univers apocalyptique, mais toujours avec humour.

«C’est un de mes livres les plus personnels sans être une autobiographie. Ce sont les thèmes qui me touchent avec ce monde qui est en train de flamber» souligne d’emblée l’auteur. Toutes ces courtes nouvelles ou poèmes se lisent sans un ordre établi, chacune raconte son univers propre. Sur la 4ᵉ de couverture, Pascal Blondiaux cite Beaumarchais « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer » et c’est dans cet esprit qu’il a écrit «Et on ira danser…». «Toutes les histoires, courtes, de ce dernier ouvrage sont soit des moments que j’ai vécus personnellement, soit j’en ai été témoin et qui ont été sûrement la cause de ma forte dépression dans les années 2010» explique-t-il.

Pascal Blondiaux s’est également inspiré de ses maîtres à penser comme Charles Bukowski ou Prévert pour les poèmes mais aussi de discussions qu’il a pu avoir avec des personnalités rencontrées comme Jean-François Ortemann, cheville ouvrière du Salon des Sciences à Vendôme et la théorie de l’évolution. Ce nouveau livre, à la fois très drôle et tragique, nous permet de réfléchir sur la condition humaine et son avenir. Un cadeau inspirant pour Noël…