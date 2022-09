NOUVELLE SAISON au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Un nouvel agenda culturel tout en émotions ! Humour, exposition, conférence, théâtre, musique…

ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRE ! Les spectacles programmés par la commune de Vibraye commencent à 20h et non 20h30.

Vendredi 16 septembre, 20h : spectacle musical «C’est lalamour !» par les Divalala.

Plus pétillantes et glamour que jamais, toujours a cappella, les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes de Johnny, Nougaro, Sardou, Soprano, Elsa, Bashung, Chamfort Cora Vaucaire… dans un spectacle construit en quatre séquences fidèles à la chanson «Désir, désir» du tandem Voulzy-Souchon.

Avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine

Mise en scène : Freddy Viau

Direction musicale : Raphaël Callandreau

Choréraphies : Eva Tesiorowski

Réservations à l’Office de Tourisme VBA

Durée : 1h 20 – Tout public

Tarifs : Adultes : 12 €

Enfants – de 18 ans : 8 €

Dimanches 18 et 25 septembre de 14h30 à 17h30 : exposition : Pastels, portraits, par Nelly Perronno.

«C’est dans les ateliers de peinture de Coulaines puis de la Chapelle-Saint-Aubin que j’ai commencé à peindre. J’ai découvert et essayé différentes techniques en abordant des sujets variés, jusqu’au jour où je me suis «risquée» au portrait, thème auquel je me suis alors consacrée.

Très rapidement, la technique du pastel s’est révélée pour moi la plus adaptée. J’aime l’aspect doux, velouté et réaliste qu’il permet d’obtenir ainsi que la magie du moment où apparaît l’expression sur le visage qui prend vie sous mes doigts.» (Nelly PERRONNO)

Entrée gratuite.