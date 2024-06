Nouvelle saison pour Les Rendez-vous du Château

Avec une programmation culturelle éclectique, de juin à août, l’association Château de Vendôme donne rendez-vous au public pour une série de concerts, conférences ou théâtre les samedis ou les dimanches avec ces «Impromptus» de 11h du matin dans les Jardins suspendus du château qui dominent la ville de Vendôme.

Samedi 8 juin Jeu de piste Le Grand Voyage dans le Temps !

Ce jeu de piste inédit mettra à l’épreuve votre cohésion au cours d’une déambulation libre dans les rues de la ville. Il vous faudra faire preuve d’observation, de logique et de communication pour déjouer les énigmes des Maitres du jeu !

Départ du Château de Vendôme à 11h, 14h et 16h.

En partenariat avec Marcom’Conseils. et Cap Découvertes.

Info et résa : www.chateaudevendome.fr

Samedi 15 juin (14h-18h) Inauguration de l’exposition «Châteaux médiévaux en vallée du Loir, 1000 ans d’histoire » Exposition à Vendôme, Lavardin et Trôo. Rens : www.chateaudevendome.fr

Samedi 22 juin à 17h Conférence Le château de Vendôme, de sa renaissance jusqu’à son déclin

Histoire de l’évolution architecturale du château et de son occupation au cours des 17ᵉ et 18ᵉ siècles, à partir d’archives inédites, par M.Fauvinet.

Aux Jardins suspendus du Château – Entrée libre.

Samedi 29 juin à 21h Soirée d’été (concert) Cardioïde

Reprise des grands standards rock et blues.

Aux Jardins suspendus du Château – Entrée libre (au chapeau).

Dimanche 30 juin à 11h Les impromptus (concert) Pop n’swing

Reprise des succès pop en version swing.

Aux Jardins Suspendus du château de Vendôme en partenariat avec la maison de la Presse

Dimanche 7 juillet à 11h Les impromptus (concert) Billy West (manager des Rubbettes)

Variété internationale des années 60-70.

Aux Jardins Suspendus du château en partenariat avec le Café de la Ville – Entrée gratuite

Billy en concert

Manager et producteur d’artistes anglais ayant vendu des millions de disques comme le groupe mythique Rubettes ou Tremeloes, Equals, Animals ou Mungo Jerry, Billy West, résidant dans le Vendômois se produira sur scène avec son album solo «Won». Après s’être produit dans de nombreux pays en plus de la France, Italie, Espagne, Australie, le chanteur Billy West a été, à de nombreuses reprises, l’invité de diverses émissions de radio ou de croisières internationales. En 2023, un album d’enregistrements anglais des années 70 comprenant deux titres de Billy est sorti en Australie. Succès immédiat, avec, à la clé peut-être, une future tournée au pays des kangourous en attendant sa tournée en Turquie prochainement… Sa retraite n’est certainement pas pour demain !